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Esenler'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

DHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren bir sürücü, korkuluklara çarparak kaza yaptı. O-3 Otoyolu'na uçmaktan korkuluklar sayesinde kurtulan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi

esenler trafik kazası

Kaza, Birlik Mahallesi 835. Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen 34 ND 2626 plakalı otomobilin sürücüsü, iddialara göre direksiyon başında seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Direksiyon başında yığılan sürücünün kullandığı otomobil, sokağın bitiminde korkuluk demirlerine çarparak durabildi. Korkuluk demirleri sayesinde O-3 Otoyolu'na uçmaktan kurtulan otomobili gören vatandaşlar; polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

 

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, itfaiye yardımıyla kalp krizi geçiren sürücüyü otomobilden çıkardı. Ambulansa alınan sürücü, hastaneye sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kalp krizi geçiren sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

 

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