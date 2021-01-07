Esenler'deki vahşette 1 şüpheli gözaltında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaEsenler'deki vahşette 1 şüpheli gözaltında
ABONE OL

Yaşlı kadın vahşete kurban gitmiş, 1 şüpheli gözaltında

İstanbul Esenler'de evinde bıçaklanarak öldürülen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayetiyle ilgili cezaevi firarisi olduğu iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, otopsi işlemleri tamamlanan yaşlı kadının cansız bedeni ailesine teslim edildi

Esenler'deki vahşette 1 şüpheli gözaltında
DHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayetiyle ilgili cezaevi firarisi olduğu iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi 289 Sokak'ta dün kızı ve damadı tarafından ölü olarak bulunan 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayetiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. DHA'nın haberine göre, soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri olay gününe ait güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

CEZAEVİ FİRARİSİ BİR KİŞİ YAKALANDI

Ekipler kameralardan yola çıkarak, cinayetle ilgili C.Ş. isimli bir kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu iddia edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

OTOPSİ İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Öte yandan, boynundan bıçaklanarak öldürülen Neriman Kıvrak'ın otopsi incelemesi bugün tamamlandı. Ailesi tarafından Adli Tıp morgundan alınan Neriman Kıvrak'ın cenazesinin ikindi namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Kobani İddianamesi kabul edildi - Haberler
GÜNDEMKobani İddianamesi kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e ziyaret
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk'e ziyaret
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMMSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Yasaklar ne zaman kalkacak? 15 Ocak'ta kısıtlama bitiyor mu?
GÜNDEMYasaklar ne zaman kalkacak?
Son dakika: Haksız tahrik indirimi Yargıtay'dan döndü! Karısını öldürmüştü
GÜNDEMDuygu Kadakal cinayetinde karar bozuldu!
TOP DANIŞTAY'DA! Son dakika: 7 milyon lira çöpe gidebilir
GÜNDEM7 milyon TL harcandı! Bungalovlar atıl kaldı!
Hamile kadını öldürmüştü, cezası belli oldu
GÜNDEMHamile kadını öldürmüştü, cezası belli oldu
HAKSIZ TAHRİKLE 18 YIL! Son dakika: Müjde'ye 18 yıl hapis! - Haberler -
GÜNDEMHaksız tahrikle Müjde'ye 18 yıl hapis!
Son dakika! İstanbul’da ikiz plaka operasyonu: 6 gözaltı! - Haberler
GÜNDEMİstanbul’da ikiz plaka operasyonu: 6 gözaltı!
Son dakika: Yaşlı çifte korkunç saldırı! - Haberler
GÜNDEMYaşlı çifte korkunç saldırı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X