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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA VAHŞET! İstanbul Esenler'de yaşlı kadın evinde öldürüldü - Haberler
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Son dakika haberler... Esenler'de yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü!

İstanbul Esenler'de korkunç bir olay meydana geldi. İlçede yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

SON DAKİKA VAHŞET! İstanbul Esenler'de yaşlı kadın evinde öldürüldü - Haberler
Yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü!
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AA

İlçede 5 katlı bir apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan Neriman Kıvrak'tan 2 gündür haber alamayan yakınları, yaşlı kadının evine gitti.

AA'nın haberine göre, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Kıvrak'ı kanlar içinde gören yakınları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

ÇEVREDE İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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