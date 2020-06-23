Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt kimdir? sorusu gündemde. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Esenyurt belediye başkanlığına adaylığını koyan Kemal Deniz Bozkurt, seçimin galibi olmuştu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un kısaca hayatı haberimizde.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI KEMAL DENİZ BOZKURT KİMDİR?

Köy enstitüsü mezunu öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin 3. çocuğu olarak 1965 yılında Ardahan’da doğdu. Lise öğrenimini Avcılar İnsa Lisesinde tamamladı. 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1977 yılından beri Esenyurt’ta yaşayan KEMAL DENİZ BOZKURT evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

İş Yaşamı

15 yıl uluslararası şirketlerde teknik müdürlük, yatırım ve planlama müdürlüğü yaptı. Görevi; şirketlerin yatırım planlama, üretim verimliliğinin yükseltilmesi, fabrika yerlerinin optimizasyonu, yatırım çalışmaları ve diğer teknik konuları kapsamaktadır. 50 civarında fabrikanın kurulumu ve üretime geçişini, üretim hattı kurulumu, makine, mekanik, elektrik ve inşaat projelerini yönetti. Yöneticilik yaparken yurt dışında yürütülen birçok projede görev aldı. Yurt içi ve yurt dışında liderlik, bilişim, iş yönetimi alanlarında ve teknik alanlarda çok sayıda eğitime katıldı. 2009 yılından itibaren yatırım planlama, fabrika kurulumu, inşaat, altyapı ve özel makine ekipman üretimi alanlarında faaliyet gösteren kendi şirketini yönetmektedir.

Siyasi Yaşamı

Üniversite öğrencisi iken 1985 yılında SODEP'e üye oldu. Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’nde (mahalle, ilçe, il, kurultay) delegelik, mahalle sorumluluğu, gençlik kolları, belde yöneticiliği, il insan hakları komisyon üyeliği, aralıksız 3 dönem (Mayıs 2009 - Temmuz 2014) ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. Esenyurt ilçesinin seçilmiş ilk ilçe başkanıdır.