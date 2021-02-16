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Esenyurt'ta buz tutan yollar zor anlar yaşattı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yerler buz tutarken, vatandaşlar yürümekte, şoförler ise araçlarını kontrol etmekte zorlandı

BUZ GİBİ! Son dakika: Esenyurt'ta buz tutan yollar zor anlar yaşattı - Haberler
Esenyurt değil kayanyurt!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Esenyurt'ta buzlanan kaldırım ve caddelerde yürümekte güçlük çeken vatandaşlar zaman zaman tehlikeli anlar yaşadı.

Buzlu cadde de kayan bir genç kız yol kenarında park halindeki kamyonete kafasını çarptı. Genç kız şans eseri yaralanmadı.

Birçok araç sürücüsü de buzlanan dik yokuşları çıkamadı. Araçlar kayarken yokuşu çıkamayan bazı araçlar geri döndü.

İşlerine gitmeye çalışan vatandaşlar çok zorlandıklarını, yolların buzlu olduğunu dile getirdi.

MİNİBÜS KAYDI

Esenyurt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayan bir otomobil yolcu dolu minibüse çarptı. Kazanın ardından geri geri kayan minibüs güçlükle durdu. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere görüntüler dün Esenyurt'ta İnönü Mahallesi Mandıra Caddesi'nde kaydedildi. Yoğun kar yağışı sonrası cadde adeta buz pistine döndü.

Karda ilerlemekte zorlanan bir otomobilin yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar otomobili ittiği sırada, karşı yönden yolu minibüsü belirdi. Durmaya çalışan otomobil sürücüsü, minibüse çarpmaktan kurtulamadı.

Kaza sonrası yolcu minibüsü geri geri kaymaya başladı. Metrelerce kayan minibüs şoförü, aracı son anda durdurdu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

MALTEPE'DE DE ZOR ANLAR

Maltepe'de kar yağışının ardından buzlanan caddede sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan kimi sürücüler zincir takmaya çalışırken, kimileri de iterek çıkmaya çalıştı. Yolu açmaya gelen kar küreme aracı da kaydı.

Yoğun kar yağışının ardından yollarda buzlanma meydana geldi. Maltepe Başıbüyükyolu Caddesi üzerinde buz tutan yollarda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler direksiyon hakimiyetini sağlamada güçlük çekti. Rampadan çıkamayan bazı araçlar patinaj çekerek kaydı. Yolda kalan kimi sürücü zincir takmaya çalışırken, kimi vatandaş da araçları iterek çıkmaya çalıştı. Bazı vatandaşlarında kamyonetin kasasında ağırlık yapmaya çalıştığı görüldü. Bazı sürücüler yol kenarında kar küreme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasını bekledi.

Buzlanan yolu açmak için gelen kar küreme aracı da kayarak yoldan çıktı. Yolda kalan bir sürücü, "Araba çıkmadı. Maltepe Belediyesi'nin çalışması. Hastane olan bir yolun kapanması... Vatandaş nasıl gider nasıl gelir düşünmek lazım. Sabah 07.30'dan beri yoldayız" diye konuştu. Zincir takmaya çalışan bir sürücü de "Yollar çok berbat buzlanma var kayıyor. Zincir takıp çıkmaya çalışacağız" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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