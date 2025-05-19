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        Esenyurt'ta "Sonevler Kapalı Pazar Yeri" hizmete açıldı

        İstanbul'un Esenyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Sonevler Kapalı Pazar Yeri" hizmete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 12:48 Güncelleme: 19.05.2025 - 12:48
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        Esenyurt'ta kapalı pazar yeri açıldı
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        Esenyurt Belediyesince yapımı tamamlanan "Sonevler Kapalı Pazar Yeri" hizmete açıldı.

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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Namık Kemal, Turgut Özal, Saadetdere ve Zafer mahalleleri için kurulan, pazar günleri caddelerde trafik yoğunluğuna ve çevre kirliliğine yol açan açık semt pazarı taşındı.

        Sonevler'de dört mevsim hizmet verecek şekilde tasarlanan pazar yeri, tamamen kapalı çatısıyla olumsuz hava koşullarından etkilenmeden alışveriş yapılmasını sağlıyor.

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        Geniş ve ferah iç yapısı ve tezgah düzeniyle hem vatandaşların rahat dolaşmasına olanak tanıyor hem de esnafın daha sağlıklı koşullarda hizmet vermesine imkan sağlıyor. Proje kapsamında ayrıca vatandaşların ulaşımı ve otopark konusunda da önemli kolaylıklar sağlandı.

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        Pazar yerinin altında 131 otomobil ve 61 motosiklet, pazar katında da 126 otomobil ve 16 motosiklet için park yapma imkanı bulunuyor.

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