Müzeler tiyatro sahnesi oluyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliğiyle yeni sezonda müzeler de tiyatro sahnesine dönüşecek.

AA'nın haberine göre, ilk uygulaması bu sezon Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunan İnandık Vazosu hakkında yazılan kısa bir oyunla gerçekleştirilen iş birliğinin kapsamı yeni sezonda genişletilecek.

Hititlerce 3 bin 600 yıl önce yapılan ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen "İnandık Vazosu"nun üzerindeki kutsal evlilik törenine ait figürlerden yola çıkılarak hazırlanan tiyatro oyunu, ayda bir kez müzeyi ziyaret edenlerin beğenisine sunuldu.

Müze ziyaretçilerinin yoğun ilgisi üzerine oyunların çeşitlendirilmesine ve farklı müzelerin adeta bir tiyatro sahnesine dönüşmesine karar verildi.

ANKARA'NIN TARİHİ SERÜVENİNİ ANLATACAĞIZ

Ankara Devlet Tiyatroları (DT) Müdürü Murat Volkan Benli, bu sezon İnandık Vazosu ile başladıkları projeye yeni oyunlar eklemek için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

İlk anayasa olarak da bilinen ve Hititler'de tahta geçme kurallarını düzenleyen Telipinu Fermanı üzerinde çalıştıklarını anlatan Benli, İnandık Vazosu ile Telipinu Fermanı'nı bir hikayede birleştirip daha uzun bir oyunu Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerinin ilgisine sunacaklarını belirtti.

Benli, Hititlerin Bereket Tanrıçası Kibele'nin ele alınacağı "Kibele ve Siyez Buğdayı" oyununu da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileyeceklerini aktararak projenin yalnızca bu müzeyle sınırlı kalmayacağını ifade etti.

Etnografya Müzesi'nin ruhuna uygun bir Ahilik oyunu hazırladıklarını kaydeden Benli, 2. Meclis olarak da bilinen Cumhuriyet Müzesi'nde de Nutuk'tan parçalar okuyacaklarını dile getirdi. Benli, "Böylece Ankara'nın tarihi serüvenini müzelerimizdeki materyalleri kullanarak seyircilerimize ulaştırmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.