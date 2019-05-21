Müzeler tiyatro sahnesi oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Müzeler tiyatro sahnesi oluyor

AA

Devlet Tiyatroları, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihini gözler önüne seren müzelerdeki eserlerden ilham alınarak yazılan oyunları, eserlerin bulunduğu mekanlarda sergileyecek

tiyatro

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliğiyle yeni sezonda müzeler de tiyatro sahnesine dönüşecek.

AA'nın haberine göre, ilk uygulaması bu sezon Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunan İnandık Vazosu hakkında yazılan kısa bir oyunla gerçekleştirilen iş birliğinin kapsamı yeni sezonda genişletilecek.

Hititlerce 3 bin 600 yıl önce yapılan ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen "İnandık Vazosu"nun üzerindeki kutsal evlilik törenine ait figürlerden yola çıkılarak hazırlanan tiyatro oyunu, ayda bir kez müzeyi ziyaret edenlerin beğenisine sunuldu.

Müze ziyaretçilerinin yoğun ilgisi üzerine oyunların çeşitlendirilmesine ve farklı müzelerin adeta bir tiyatro sahnesine dönüşmesine karar verildi.

ANKARA'NIN TARİHİ SERÜVENİNİ ANLATACAĞIZ

Ankara Devlet Tiyatroları (DT) Müdürü Murat Volkan Benli, bu sezon İnandık Vazosu ile başladıkları projeye yeni oyunlar eklemek için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

İlk anayasa olarak da bilinen ve Hititler'de tahta geçme kurallarını düzenleyen Telipinu Fermanı üzerinde çalıştıklarını anlatan Benli, İnandık Vazosu ile Telipinu Fermanı'nı bir hikayede birleştirip daha uzun bir oyunu Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerinin ilgisine sunacaklarını belirtti.

Benli, Hititlerin Bereket Tanrıçası Kibele'nin ele alınacağı "Kibele ve Siyez Buğdayı" oyununu da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileyeceklerini aktararak projenin yalnızca bu müzeyle sınırlı kalmayacağını ifade etti.

Etnografya Müzesi'nin ruhuna uygun bir Ahilik oyunu hazırladıklarını kaydeden Benli, 2. Meclis olarak da bilinen Cumhuriyet Müzesi'nde de Nutuk'tan parçalar okuyacaklarını dile getirdi. Benli, "Böylece Ankara'nın tarihi serüvenini müzelerimizdeki materyalleri kullanarak seyircilerimize ulaştırmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yavuz Özkan yoğun bakımda
KÜLTÜR-SANATÜnlü yönetmen yoğun bakımda
Ankara'da Pink Martini rüzgarı
KÜLTÜR-SANATAnkara'da Pink Martini rüzgarı
Türkiye'nin takipçi sayısı kaç?
KÜLTÜR-SANATTürkiye'nin takipçi sayısı kaç?
Mançalı Adam müzikali 24 Mayıs'ta prömiyer yapıyor
KÜLTÜR-SANATMançalı Adam müzikali geliyor!
Altın Palmiye kazanan en iyi filmler
KÜLTÜR-SANATAltın Palmiyeli en iyi 20 film
The 1975 İstanbul'a geliyor
KÜLTÜR-SANATThe 1975 İstanbul'a geliyor
'Arşın mal alan' opereti sahneleniyor
KÜLTÜR-SANAT'Arşın Mal Alan' opereti sahneleniyor
Dünyaca ünlü müzisyenler Türk çalgıları kullanıyor
KÜLTÜR-SANATPink Floyd'un tercihi Türk oldu
Murat Cemcir patron oldu, yeni yetenekler arıyor
KÜLTÜR-SANATPatron oldu, yeni yetenekler arıyor
Öğretmenle baldızı arasındaki gerilim
KÜLTÜR-SANATÖğretmenle baldızı arasındaki gerilim

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X