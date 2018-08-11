Esin Övet - Arzum Onan
Fiskos
Haberler > Fiskos > Esin Övet: Alo Arzum Onan ne yer ne içersin sırrın ne? - Magazin haberleri

Arzum Onan sırrını açıkladı

Habertürk yazarı Esin Övet, geçtiğimiz günlerde Arzum Onan'ın Hakan Yağcı tarafından çekilmiş fotoğraflarını kaleme aldı. Övet, "44 yaşındaki Arzum Onan taş gibi maşallah. Tamam yüreği güzel, pırıl pırıl. Mis gibi, bu da haliyle yüzüne yansıyor yüzü parlıyor ama ya vücudu. Hala taş gibi maşallah. Bir gram bozulma yok" ifadelerini kullandı. Övet ayrıca, Arzum Onan'a formunun sırrını sordu

11.08.2018 - 02:04 | Güncelleme:

Önceki gün Habertürk internet sitesinde Hakan Yağcı’nın çektiği Arzum Onan fotoğraflarına denk geldim.

44 yaşındaki Arzum Onan taş gibi maşallah.

Tamam yüreği güzel, pırıl pırıl. Mis gibi, bu da haliyle yüzüne yansıyor yüzü parlıyor ama ya vücudu.

Hala taş gibi maşallah.

Bir gram bozulma yok.

Hakan Yağcı’nın haberinin başlığı da “Arzum Onan yaşlanmıyor”du.

Hemen telefona sarıldım.

Eski dosta tam bir kadın edasıyla “Alo Arzum ne yer ne içersin. Sırrın ne bir anlat bilelim. Bizi aydınlat” dedim.

Arzum da her zamanki tatlılığı ve her zamanki mütevaziliği ile “Esin genetik olarak çok şanslıyım galiba biraz” dedi.

Mahçup bir ifadeyle.

Yerinde başka bir kadın olsa aman aman atarda tutarda zıplarda coşar da.

Ama Arzum işte.

Duruşu belli, karizması belli. Tartışmaya gerek yok. Fakat beni kırmadı ve şöyle dedi:

“Keşke bir sırrı olsa. En çok şunu söyleyebilirim. Biraz klişe olacak ama, sevgi ve özellikle saygının olmazsa olmaz şartı yanında: birlikte büyüyüp zamanın tüm değişen görece öğretilerine ve dengesine aynı anda uyum sağlayabilmek diyebilirim çok”

Budur işte.

Eşi Mehmet Aslantuğ ile 22 evlilik yıldönümlerini daha çok yeni kutlayan Arzum Onan güzellik sırrında da az ve öz bir açıklama yaparak anlattı.

Budur hanımlar anlayana.

Bir tavsiye

Son zamanlarda adam ve kadın olduklarını unutup, çocukları olduklarını unutup en özel hallerini ortalığa seren çirkin konuşmalar sergileyen adam ve kadınları gördükçe Arzum Onan ve Mehmet Asluntuğ’un bu fotoğrafını açıp açıp uzun uzun bakıyorum. Size de şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle konuşan hanım ve beylere.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Bu Konu İle İlgili Haberler
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.