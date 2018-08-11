Arzum Onan sırrını açıkladı

Önceki gün Habertürk internet sitesinde Hakan Yağcı’nın çektiği Arzum Onan fotoğraflarına denk geldim.

44 yaşındaki Arzum Onan taş gibi maşallah.

Tamam yüreği güzel, pırıl pırıl. Mis gibi, bu da haliyle yüzüne yansıyor yüzü parlıyor ama ya vücudu.

Hala taş gibi maşallah.

Bir gram bozulma yok.

Hakan Yağcı’nın haberinin başlığı da “Arzum Onan yaşlanmıyor”du.

Hemen telefona sarıldım.

Eski dosta tam bir kadın edasıyla “Alo Arzum ne yer ne içersin. Sırrın ne bir anlat bilelim. Bizi aydınlat” dedim.

Arzum da her zamanki tatlılığı ve her zamanki mütevaziliği ile “Esin genetik olarak çok şanslıyım galiba biraz” dedi.

Mahçup bir ifadeyle.

Yerinde başka bir kadın olsa aman aman atarda tutarda zıplarda coşar da.

Ama Arzum işte.



Duruşu belli, karizması belli. Tartışmaya gerek yok. Fakat beni kırmadı ve şöyle dedi:

“Keşke bir sırrı olsa. En çok şunu söyleyebilirim. Biraz klişe olacak ama, sevgi ve özellikle saygının olmazsa olmaz şartı yanında: birlikte büyüyüp zamanın tüm değişen görece öğretilerine ve dengesine aynı anda uyum sağlayabilmek diyebilirim çok”

Budur işte.



Eşi Mehmet Aslantuğ ile 22 evlilik yıldönümlerini daha çok yeni kutlayan Arzum Onan güzellik sırrında da az ve öz bir açıklama yaparak anlattı.

Budur hanımlar anlayana.

Bir tavsiye

Son zamanlarda adam ve kadın olduklarını unutup, çocukları olduklarını unutup en özel hallerini ortalığa seren çirkin konuşmalar sergileyen adam ve kadınları gördükçe Arzum Onan ve Mehmet Asluntuğ’un bu fotoğrafını açıp açıp uzun uzun bakıyorum. Size de şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle konuşan hanım ve beylere.

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