Esin Övet - Özge Ulusoy
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"Yabancı damat bugün İstanbul’a geliyor"

Özge Ulusoy, dün sosyal medya hesabından Joaquim Lundholm ile fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti. Habertürk yazarı Esin Övet, kalbini İspanyol'a kaptıran Özge Ulusoy'un yeni ilişkisini kaleme aldı. "Meğer 1,5 aydır ilişkileri sessiz sedasız yürüyormuş" ifadesini kullanan Övet, "Yabancı damat bugün İstanbul’a geliyormuş" dedi

21.09.2018 - 11:10 | Güncelleme:

Özge Ulusoy kalbini İspanyol’a, Tülin Şahin Portekizli’ye kaptırmış.
Severiz biz yabancı damatları malum.
Yabancı gelinleri de.

Özge Ulusoy altı yıllık ilişkisi Hacı Sabancı’dan sonra sessizliğini koruyordu.
Birçok kişi “Acaba Özge kiminle birlikte olacak” diye merak ediyordu.

Önceki gün kendisi Londra’da yaşayan ama İspanyol kökenli bir bankacıyla birlikte olduğunu belirten bir fotoğraf paylaştı sosyal medya hesabından.



Adı Joaquim Lundholm.
Meğer 1,5 aydır ilişkileri sessiz sedasız yürüyormuş. Tam emin olduktan sonra da “Tamam” demiş Özge ve duyurmuş. Bu hafta Londra’da yanına giden Özge Ulusoy’u aradım “Hayırlı olsun” dedim.
Meğer yabancı damat geçen hafta İstanbul’a gelmiş. Uzun uzun gezmişler.
Kimseler de görmemiş.
Özge emin olana kadar kimselere söylememek istememiş.
Ne güzel, ne harika bir hareket.
Ve kesinlikle çok doğru ve herkesin yapması gereken bir hareket. İlk günden çıkıp ikinci gün de “Denedik ama olmadı” demektense böyle temelleri sağlamlaştırıp emin olmak daha doğrudur.

HAFTA SONU TATİLİ

Bu arada, yabancı damat bugün İstanbul’a geliyormuş.
Özge Ulusoy, sevgilisi ile bir hafta sonu tatili yapacaklarını söyledi İstanbul’da.
Artık saklanmak yok. Hayırlısı olsun. Bu arada acayip yakışmışlar. Zaten önceki gün sosyal medya ahalisi ikilinin çok yakıştığını konuşuyordu.

Ve diğer bir yabancı damat Tülin Şahin’den geldi. O da sürpriz oldu.
12 yıllık eşi Memet Özer’den sonra kiminle olacağı merak konusuydu.
Ve adı Portekizli iş adamı Pedro De Noronha ile anılıyor.
Şaşırmadım zaten Tülin Şahin’in bir ayağı tamamen yurt dışında.

 


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