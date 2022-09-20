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Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini bıçakla öldüren kocaya müebbet
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Adıyaman'da eşini bıçakla öldüren sanığa müebbet

Adıyaman'da 18 Ocak'ta karısını bıçaklayarak öldüren sanığın cezası belli oldu. Savcılığın ağırlaştırılmış müebbet talep ettiği sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Eşini bıçakla öldüren kocaya müebbet
Eşini bıçakla öldüren kocaya müebbet
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AA

Adıyaman'da karısını bıçaklayarak öldüren sanığın cezası belli oldu.

Olay, 18 Ocak'ta Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Işık, tartıştığı eşi Canan Işık'ı bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Mahmut Işık hakkında açılan davanın karar duruşması yapıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mahmut Işık, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

SAVCILIK "AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET" TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, son savunmaların ardından kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

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