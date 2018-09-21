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'Ya kendimi öldürecektim, ya Güllü'yü...'
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Haberler > GÜNDEM > Önce arkadaş, şimdi baba... Düğün sabahı karısını öldürdü. Son söyledikleri üzerine...

Eşini düğün sabahı öldürmüştü, akli dengesi kontrol edilecek

Bursa'da, 21 yaşındaki eşi Güllü Yurdoğlu'nu, düğün günü sabahı bıçaklayarak öldüren Metehan Yurdoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Metehan Yurdoğlu’nun cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verdi.

21.09.2018 - 12:11 | Güncelleme: İHA

Olay, 3 Kasım 2017 tarihinde Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak'ta meydana geldi. Metehan Yurdoğlu, liseden tanıştığı Güllü Yurdoğlu’nu, kızın ailesinin evlenmelerine karşı çıkması üzerine kaçırdı. Çift, resmi nikahla evlendi. Metehan Yurdoğlu, nikah kıydıktan 4 ay sonra, düğün günü sabahı ailesiyle birlikte yaşadıkları evde, tartıştığı eşi Güllü Yurdoğlu'nu 16 bıçak darbesiyle öldürdü. İHA'nın haberine göre, cinayetten bir süre önce bir arkadaşı ile eşini ormanlık alana götürüp ağaca bağlayarak bıraktığı da ortaya çıkan Metehan Yurdoğlu, tutuklandı. Uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Metehan Yurdoğlu'nun, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Metehan Yurdoğlu, müşteki Güven Solak ve avukatları katıldı.
Sanık Yurdoğlu, ilk duruşmada verdiği eşinin kendisini başka erkeklerle aldattığından şüphelendiğini söyleyerek, "Onun beni en yakınımdaki arkadaşlarımla aldattığını düşünüyordum. Sürekli kavga ediyorduk. Ailemle birlikte yaşadığım evde oturuyorduk. Onun evden gitmesini istiyordum. Babama, 'onu bu evden gönder' dediğimde bana, 'sen git' diyordu. Bir arkadaşım, babamın eşimle ilişkisi olduğunu ima etti. Eve gitmiyor, sokaklarda kalıyordum. İntihar etmeyi düşündüm. Bir defasında babam, birinde de polis kurtardı. Ya kendimi öldürecektim ya Güllü'yü öldürecektim. Olay sabahı Güllü kanepede yatıyordu. Başında bir süre oturdum. Gözlerini açınca, 'bunu nasıl yaptın bana' diye sordum. 'Sen adam mısın? Beş kuruşluk adam değilsin' dedi. Ben de küfür ettim, sonra mutfağa gidip bıçak aldım. Öldürme niyetim yoktu. Ancak el işareti yapınca bıçakla vurmaya başladım. Balkona doğru kaçarken 2-3 kez daha vurdum. Raporda belirtildiği gibi 16 defa vurmadım” şeklindeki savunmasını tekrarladı.
Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan Yurdoğlu'nun cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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