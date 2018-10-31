'Pişmanım' diye arayıp sırtından vurdu

Ferdi Durdu'nun haberine göre 21 yaşındaki bir çocuk annesi Kübra Fırat, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 18 ay evli kaldığı eşi Hakan Fırat'tan ayrılarak, baba evine döndü. 3 Mart 2018 tarihinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine giden Hakan Fırat, Kübra Fırat ile onun ağabeyi Mustafa Güngör'ü av tüfeğiyle vurup kaçtı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



"PİŞMANIM" DİYE ARADIĞI KAYINBİRADERİNİ ARKASINDAN VURMUŞ



Olayla ilgili Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı mütalaasını verdi. Hakan Fırat'ın olay günü eşinin ağabeyi Mustafa Güngör'ü arayarak, "Çok pişmanım, olaylar büyümesin, haksızım, seninle görüşmek istiyorum. Elinizi öpeyim, ortada bir aile var, istersen beni dövebilirsin" dediği belirtildi. Akşam bir okulun bahçesinde buluştuklarında ise Hakan Fırat'ın Mustafa Güngör'e arkası dönükken av tüfeğiyle ateş ettiği kaydedildi.

KOMŞUYA KAÇTI AMA...

Savcı, mütalaasında Hakan Fırat'ın araçla olay yerinden kaçıp eşinin yaşadığı Çarmuzu Mahallesi'ne gittiğini belirtti. Burada ağabeyinin yaralandığını öğrenip evden çıkan Kübra Fırat'ın, kocasını görünce komşularının evine kaçtığı ancak Hakan Fırat'ın av tüfeğiyle evin içerisinde Kübra Fırat'a iki el ateş ederek, olay yerinden ayrıldığı kaydedildi.

Hakan Fırat, mahkemedeki savunmasında, "Olay günü kayınbiraderim Mustafa Güngör'ü silahla yaraladığım sonrasında İ.G. ve T.G.'nin evine gizlenen eşim Kübra Fırat'ı silahla vurup öldürdüğüm doğrudur. Benim gerçekte öldürme niyetim yoktu" dedi.Savcılık, Hakan Fırat'ın 'eşe karşı kasten öldürme eylemi' ile 'silahla nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 54 yıl hapis cezası istedi.Savcılık tarafından mahkemeye sunulan mütalaada, Kübra Fırat'ın öldürülmeden önce eşi Hakan Fırat ile tartışma yaşadığı, genç kadının 20 Ocak 2018'de eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle kolluk görevlilerine başvurduğu belirtildi. Hakan Fırat'ın Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'eşe karşı basit yaralama' suçundan cezalandırılmasına karar verildiği ve hakkında tedbir kararı uygulandığına da yer verildi.

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