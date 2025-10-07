Eşinin kaburgalarını kırdı! Kadın şikayetçi olmadı!
Samsun'da, darp ettiği eşinin kaburgalarını kıran koca, polis tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedavisi devam eden kadın, polise verdiği ifadede eşinden şikayetçi olmadı ancak tedbir kararı talebinde bulundu
Samsun'da olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarcılık yapan O.Y. (32), evlerinde tartıştığı eşi H.Y.'yi (34) darp etti. Ağrıları geçmeyince Gazi Devlet Hastanesine başvuran H.Y.'nin çekilen röntgen filminde kaburgasında kırık olduğu tespit edildi.
ŞİKAYETÇİ OLMADI TEDBİR İSTEDİ
İHA'da yer alan habere göre hastanede tedavisi devam eden kadın, polise verdiği ifadede eşinden şikayetçi olmadı ancak tedbir kararı talebinde bulundu.
DARPÇI KOCA TUTUKLANDI
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan O.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.