Eşinin kaburgalarını kırdı! Kadın şikayetçi olmadı! Samsun'da, darp ettiği eşinin kaburgalarını kıran koca, polis tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedavisi devam eden kadın, polise verdiği ifadede eşinden şikayetçi olmadı ancak tedbir kararı talebinde bulundu

İhlas Haber Ajansı Giriş: 07.10.2025 - 15:44 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:47

