Eşiyle barışan Ebru eski sevgili kurbanı oldu
Aydın'da 2 çocuk annesi 27 yaşındaki Ebru Ö., boşanma aşamasındaki eşiyle barışmadan önce birlikte yaşadığı eski sevgilisi olduğu iddia edilen C.K. tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Aydın'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 54 Sokak'ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, eşi S.Ö. ile boşanma aşamasında olan Ebru Ö., bir süre C.K. ile birlikte yaşadı. Daha sonra eşi ile barışan genç kadın, eşi S.Ö. ve 2 çocukları ile birlikte yeni bir eve taşındı.
C.K., adresini öğrendiği kadının konuşmak için evine geldi. İkili arasında çıkan tartışmada C.K., Ebru Ö.'yü bıçakladı. Ebru Ö., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden araçla kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Ebru Ö.'nün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Olaya ilgili soruşturma sürerken, cinayet şüphelisi C.K. ise her yerde aranıyor.