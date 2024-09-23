Lübnan'da son durum ne?

İsrail-Lübnan hattında son günlerde yükselen gerilimin ardından İsrail, Lübnan'a bugün de hava saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana hava saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle Lübnan'ın güneyinde özellikle sınıra yakın bölgelerdeki halk, ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 183 kişinin öldüğünü, 727 kişinin yaralandığını belirtti. Ölü ve yaralılar arasında çocuk, kadın ve sağlık çalışanlarının olduğu kaydedildi.