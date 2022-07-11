Trump Musk'a yüklendi 0:00 / 0:00

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın 2016'da bizzat kendisine oy verdiğini söyledikten sonra bunun yalan olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Musk, Mayıs ayında katıldığı bir konferansta hayatı boyunca hiç Cumhuriyetçilere oy vermediğini çoğunlukla Demokratlara oy verdiğini söylemişti.

"BEN SİZE SÖYLEMİŞTİM"

Cumartesi günkü mitinginde Musk'ın bu açıklamalarına değinen Trump, "Biliyorsunuz, Musk geçenlerde 'Asla Cumhuriyetçilere oy vermedim' dedi. Bunu bilmiyordum, bana oy verdiğini söyledi." dedi.

Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçeceğini bildiğini de söyleyen Trump, "Mayıs ayında Musk'ın Twitter'ı böyle gülünç bir fiyattan satın almayacağını söylemiştim" dedi. Trump ayrıca, "Elon Twitter'ı satın almayacak. Bunu daha önce nereden duydunuz? Benden. Ben size söylemiştim" ifadelerini kullandı.

Musk'ın Twitter ile yaptığı sözleşmeye ilişkin konuşan Trump, " Oldukça kötü bir sözleşme" ifadelerini kullandı.

MUSK TWITTER ANLAŞMASINI SONLANDIRDI

Elon Musk, 44 milyar dolarlık 'Twitter' anlaşmasını, anlaşmanın birçok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek sonlandırdığını söyledi. Twitter yönetimi ise anlaşmanın tamamlanması için Musk'a dava açacağını duyurdu.