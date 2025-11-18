Habertürk
        Eski Bangladeş Başbakanı idam cezasına tepki gösterdi | Dış Haberler

        Eski Bangladeş Başbakanı Hasina, gıyabında verilen idam cezasına tepki gösterdi

        Eski Bangladeş Başbakanı Hasina, Temmuz 2024'teki protestolarda yaşanan can kayıplarından kendisinin sorumlu olduğu gerekçesiyle hakkında verilen idam kararına tepki gösterdi. Hasina, kararı "yakışıksız" ve "siyasi çıkarlara dayalı" olarak tanımladı

        Giriş: 18.11.2025 - 11:05 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:05
        Eski Bangladeş Başbakanı idam cezasına tepki gösterdi
        Bangladeş'in eski Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi tarafından Temmuz 2024'teki protestolarda yaşanan can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle kendisi hakkında gıyabında verilen idam kararını, "yakışıksız" ve "siyasi çıkarlara dayalı" olarak tanımladı.

        Hasina, partisi Avami Birliğinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aldığı idam cezasına itiraz etti.

        "Yakışıksız" olarak nitelediği mahkeme kararının siyasi çıkarlar güdülerek alındığını belirten Hasina, kararı, "demokratik meşruiyeti olmayan, halk tarafından seçilmemiş hükümetin kurduğu ve yönettiği hileli mahkeme"nin verdiğini iddia etti.

        Hasina, yargılamaların amacının, Avami Birliğini "günah keçisi" ilan etmek olduğunu savundu.

        Bangladeş'te mahkeme, "insanlığa karşı suç işlemek"le suçlanan Hasina'yı Temmuz 2024'te yapılan kamu kontenjanı protestolarındaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle idam cezasına çarptırmıştı.

        NE OLMUŞTU?

        Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

        Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

        Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

        Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

        Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

