Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ülkesine döndü

Brezilya'da Başkanlık Seçimleri'ni rakibi Lula'ya kaybeden ve kesin sonuçların ardından ülkesini terk ederek ABD'ye giden Bolsonaro, 89 gün sonra Brezilya'ya geri döndü. Eski başkanın birçok soruşturmayla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ülkesine döndü
AA

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 30 Aralık 2022'den bu yana bulunduğu ABD'den ülkesine döndü.

ABD'nin Orlando kentinden kalkan ticari uçakla yerel saatte 06.37'de başkent Brasilia'daki havaalanına inen aşrı sağcı Bolsonaro, bir grup destekçisi tarafından karşılandı.

Gazetecilerin uzun süre beklediği Bolsonaro'nun güvenlik nedeniyle başka bir kapıdan çıktığı bildirildi.

Bolsonaro için Sosyal Liberal Parti (PSL) genel merkezinde karşılama töreni düzenleneceği kaydedildi.

PSL'nin onursal başkanı olan Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her zaman olduğu gibi sevginiz ve ilginiz için hepinize teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

PSL Başkanı Valdemar Costa, 24 Mart'ta eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 30 Mart'ta ülkesine döneceğini duyurmuştu.

Bolsonaro, ABD'de Record internet sitesine verdiği röportajda, Brezilya'ya dönüşünün planlandığı gibi neredeyse kesinleştiğini söylemişti.

30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de yaşayan Bolsonaro'nun ülkesine dönüşte birçok soruşturmayla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişinin 8 Ocak'ta Kongre Sarayı, Yüksek Mahkeme ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basması nedeniyle eski Devlet Başkanına 14 Ocak'ta soruşturma açılmıştı.

BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkemeyi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkarılarak kontrol sağlanmıştı.

Kongre ve diğer devlet binalarına yapılan baskına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 1800'e ulaştığı bildirilmişti.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD, Rusya'da casuslukla suçlanan gazeteci Gerşkoviç'in tutuklanmasını şiddetle kınadı
DÜNYA ABD'den Rusya'ya kınama
ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye deprem desteği
DÜNYA ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye deprem desteği
İsviçre, AB'nin Rusya'ya karşı ek yaptırım paketini uygulamayı onayladı
DÜNYA İsviçre, AB'nin Rusya'ya yaptırım paketini ...
Emine Erdoğan BM'de Sıfır Atık Özel Oturumu'nda konuştu
DÜNYA Emine Erdoğan BM Sıfır Atık Özel Oturumu'nda konuştu
İkinci Dünya Savaşı'na dair okullarda öğretilmeyen bilinmeyen gerçekler!
DÜNYA İkinci Dünya Savaşı'yla ilgili bilinmeyen gerçekler!
Kırılan ayna gerçekten uğursuzluk mu getirir? Ayna kırılması neden uğursuzluk sayılıyor?
DÜNYA Kırık ayna uğursuzluk getirir mi?
Yunanistan Savunma Bakanı ve Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek
DÜNYA Yunanistan ve Rusya'dan Türkiye'ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı ile görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a saldırı girişimine Türkiye'den kınama
DÜNYA Tatar'a saldırı girişimine Türkiye'den kınama
İsmini değiştiren 6 dünya ülkesi ve isim değiştirme sebepleri
DÜNYA İsmini değiştiren ülkeler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.