Alper Kul: Çekebilseydik, Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık

Alper Kul, kariyerinin 30'uncu yılını kendisiyle özdeşleşen sinemanın 'Temel'i ile kutluyor. 'Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden' ile 12 yıl sonra 'Temel' karakterine dönen Kul, Habertürk'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. O açıklamalardan biri; Barcelona'nın önce futbolculuğunu sonra da teknik direktörlüğünü yapan Xavi Hernández'in kaçırılmasıyla ilgili oldu.

• Alper, daha önceden iki ‘Temel’ filmin vardı. Bu yeni filmin onların devamı değil, değil mi?

İlk filmimiz ‘Sümela’nın Şifresi Temel’di. O zaman ‘Da Vinci Şifresi’nin parodisi gibi başlamıştı. Sonra Moskova’da bir olay çözüyorduk. Biz hem yapımcımız hem yönetmenimiz Bilal Kalyoncu ve yazarımız Yılmaz Okumuş ile bir araya geldik. 'Temel' figürünün ön planda olmasıyla ilgili bir karar aldık. Çünkü 'Temel' fıkraları bizim sözlü edebiyatımızın önemli figürlerinden birisidir. 'Temel' fıkralarını yaşatmakla ilgili bir adım atmak istedik. Bunun nasıl bir formata döneceği üzerinde kafa yorduk. "Yaşasaydı, Trabzon’da yaşardı, etrafındaki herkesi delirtirdi. Elimizdeki 'Temel' fıkralarından bildiğimiz kadarıyla bu adam macit mucit bir adam, kafası farklı çalışıyor, icatlar yapıyor. Bir İngiliz bir Fransız bir Alman, bazen bir Japon ile görüşüyor. Öyle sosyal ağı olan bir adam." Bunun üzerine odaklanmak istedik. Yeni jenerasyon da 'Temel' fıkralarını, 'Temel' figürünü hatırlasın, bilmiyorsa öğrensin gibi bir yaklaşımımız oldu. Film 31 Ocak’ta vizyona girdi. Daha önceki filmleri beğenmiş olan insanlarımız var ama ben çocuk izleyicileri de çok önemsiyorum. Filmin içerisine büyüklerin de hoşuna gidebilecek animasyonlar ekledik. Öyle bir dil oluşturmaya gayret ettik. Çocukların da sevebileceği, özellikle televizyonda izlendiğinde geniş kitlelere ulaşmasını hayal ettiğimiz bir versiyona getirmeye çalıştık. Beğenilirse, formatı biraz daha Karadenizli 'Dursun', 'Temel' karakterlerinin başından geçen hikâyeler gibi düşündüğümüz bir yere doğru gidebilir. Şimdi ilk etapta sinema filmimizi yaptık, sinema salonlarındayız ve bekliyoruz.

Bu bir klasik... Döner dolaşır mutlaka hak ettiği değeri bulur. Çünkü iki bin, üç bin yıldır ayakta kalmış bir kıymetten bahsediyoruz. Unutulması çok mümkün değil. Burada mecralar ve teknoloji çok hızlı değiştiği için hikâye anlatım şekilleri ve şaka yapma şekilleri de değişti. Şaka yapma anlatım dili, dijitalde farklı mecralarda resimli, fotoğraflı şakaların yapıldığı, sosyal medya fenomenlerinin ön planda olduğu bir yola doğru evrildi ama her şey çok çabuk tüketiliyor. O sebeple bu da mutlaka yeniden var olacaktır. Anadolu coğrafyasında insanların şaka yapmak için özellikle Karadeniz bölgesini seçip oradan bir figürü ön plana çıkarmış olmaları tesadüf olamaz. Çünkü birkaç bin yıldır bu coğrafyada her türden insan yaşadı. Farklı kimliklerden insanlar yaşadı ve onların ortak beğenisi ortak mizah anlatım dili temel figürü üzerindendi. Mutlaka evrilecektir, dönüşecektir ve bir şekilde yeniden Karadeniz fıkraları anlatılıyor olacaktır.

Açık konuşmak gerekirse 'Temel' bir üçlemeydi... Üçüncüsü de ‘Barcelona’nın Şifresi’ydi. Barcelona’ya gidip Barcelonalı futbolcu Xavi’yi kaçıracaktık. "Barcelona’nın renkleri, bordo mavi olduğu için uşak yabancılık çekmez" diye alıp gelecektik. Fakat bütçesel anlamda yapımcının tercih etmediği bir senaryo oldu, o yüzden de olmadı. Sonrasında aradan 12 yıl geçti ve yeni yapımcımız bu sefer Batum üzerinden başka bir hikâye sundu. Bana da tatlı geldi; "Yapalım" dedim ama dediğim gibi, 'Temel', 'Dursun', İngiliz, Fransız, Alman ekseni üzerinden ileride bir şeyler deneyebiliriz; izleyicilerin memnuniyetine bağlı. Beğenildiğini söylüyorlar, eleştiriler geliyor, bakalım. Güzel tatlı bir film oldu. Çoluk çocukla gidilebilecek, tatlı, güldürecek, güzel bir ana akım filmi oldu. Daha sonra dijitalde de olacak, televizyonda da olacak. Bir işin beğenilip beğenilmediği oralarda belli oluyor. Sinema film gişesi insanları yanıltabiliyor. ‘Sümela’nın Şifresi Temel’ iyi gişe yapmıştı ama televizyonda her yayınlandığında çok yüksek reytingler aldı. Zaten onun dönüşleri üzerine yapımcı bu işi tekrar yapmak istedi. Göreceğiz... Bu beğeniler artık ölçülebilir. Bir şeyin iyi olup olmadığını beğenilip beğenilmediğini sebepleriyle anlayabiliyorsunuz. Yapımcılar da o raporlara göre söylüyorlar. Biz de oyuncu olarak yorumluyoruz.

Gülmüş olsunlar ve kafaları boşalsın... İnsanları güldürmek tedavi edici bir şey. Biz 14 yıldır ‘Güldür Güldür Show’ yapıyoruz, işin içinde olduğunda çok kıymetini bilemiyorsun ama çok mail ve mesaj geliyor; “Babam kötü hastalıktan muzdaripti, sizin sayenizde yıllar sonra ilk defa güldü”, “Doktor anneme reçete olarak ‘Güldür Güldür Show' yazdı "gibi.. Ben pandemide fark ettim; büyük bir çıkmazda olduğunda, bilinmezlik içerisinde kaygı ürettiğin durumlarda komedi filmleri ya da skeçleri izleyerek kendini tedavi edebiliyorsun. Biraz o moddan çıkabiliyorsun. Yaptığımız işin tedavi edici bir tarafı da var. Fayda üretiyor o yüzden komedi işleri yapmaktan mutlu oluyorum. Herkesin beğenisi farklı olduğu için her kesimden insana aklımızın erdiğince bir şey üretiyor olmak beni mutlu ediyor.

Bilmiyorum ama şaka yapma dinamiklerinde insanların günlük hayat dinamikleri mutlaka çok etki ediyor. Dakika olarak baktığımızda, insanlar, eskiden televizyon olmayan bir dönemde sinema filmi izleyerek 130 - 140 dakika o büyülü dünyada var olmayı tercih edebiliyorlardı. Bu sabah eşimle arabada gelirken müzik dinliyorduk, günümüzdeki okunmasını ve ilk üretildiği zamanki okunmasını biraz tartıştık. Bir klasik müzik eserinin ilk yapıldığı dönemleri düşünün, televizyon yok, radyo yok, hiçbir şey yok. İnsanların duygularını ifade edeceği, çok heyecanlanacağı alanlar yok. Edebiyat ve müziğin insanları çok etkilediği dönemler... İlk dinlediğinde herhalde heyecandan titreyen insanlar oluyordur. İnanılmaz duygu patlamaları yaşıyorlardır. Şu anda bize çok basit gelen şeylerin duygu karşılığı o dönem çok fazla mecra olmadığından çok fazla emsali olmadığından muhtemelen çok daha farklı oluyordur. Şimdi çok mecra var çok fazla üretim var. Burada zamanlamayla ilgili şakayı yapma ritminle ilgili, komedide de drama ve müzikte de her şey değişiyor. Bu da hızlı tüketmekle ilgili bir sıkıştırmaya doğru gidiyor. İnsanların çok fazla vakti yok. Belki sinema filmlerinin zamanı da artık 70 dakika mı olur, 40 dakika mı olur bilmiyorum. İnsanlar 40 dakikalık sinema filmini izlemeye gider mi, nereye evrilir bilmiyorum. Komedi işlerinde, televizyon senden uzun bir kaset teslim etmeni istiyor. 120 dakika üzeri istiyor. Çünkü reklam yayınlamak zorundalar ama herhangi bir işin uzunluğunu domine eden aslında televizyon. İnsanlar dijitaldeki kısa işlere o kadar alıştı ki 40 dakika bile uzun gelmeye başladı. Hele bir komedi işi için... Artık 20 dakikalar, 10 dakikalar bile olabilir. Farklı farklı mecralar farklı farklı işler üretilecektir. Biz ‘Temel’ filmimizi 88 dakikaya bağladık. Güzel akıyor. 120 dakika olsa uzun olabilir. 50 dakika daha kısa olur daha kompakt bir şey olur ama 100 lira verdim 50 dakika mı izleteceksiniz gibi bir durum da olabilir. Belki de ürettiğin işin mecrasına göre de farklı farklı versiyonlarını yapmak olabilir. 88 dakikalık sinema filmini belki 40 / 40 dijitale iki bölüm olarak verirsin ya da dijitale 10’ar dakikalık hallere bölebileceğin formata da dönebilir. O işlere aklım çok ermiyor ama yazan ve yazmaya da meraklı birisi olarak herhalde buraya gidiyor diye tahmin ediyorum. Komedi üretiminde oyuncu yorumcudur, değişen bir şey yok. Aşağı yukarı ‘Güldür Güldür Show’daki aynı mantığı işliyoruz. Birkaç tane formülü var; ‘Temel’ filmimizde uyguladığımız taktik akıllı delirtme dediğimiz bir taktik. Akıllılar içerisine iki deli girer ve herkes delirir. ‘Temel’ filmimizin o formülün işlediği bir formülü var.

• Şartlar, çok hızlı değişiyor, her şey çok çabuk tüketiliyor; komedi bunun neresinde ve çabuk tüketilmekten kendini nasıl koruyor? Sence komedi buna karşı bir mücadele veriyor mu?

• Hızlı tüketim dönemi, siz oyuncuları nasıl etkiliyor?

Çok üretmen lâzım, farklı işler üretmen lâzım. Televizyona bir iş yapıyorsan değişen bir şey yok ama dijitale bir iş üretiyorsan farklı bir şey, yeni bir şey yapman lâzım. Bu hızlı tüketimin içerisinde zamandan ziyade bir de çok mecra ve çok interaksiyon var. İzleyiciler, artık interaktifler ve çekilen işin içerisindeler, yorum olarak da işin içerisindeler. Ömrünü de onlar belirliyor. Her şey çok küçüldü. Çok fazla iş var. Küçük ve büyük beğeni grupları var ve herkesin damak zevkine göre iş var. Seçmen gerekiyor; ana akım bir iş mi yapacaksın, niş bir iş mi yapacaksın, sanat filmi mi yapacaksın? Nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum açıkçası. Bir avantaj ama asıl önemli olan bunun kullanıcıları gençler ve her mecranın da kendi starları var. Gençlere daha çok yakışıyor. Bunun içerisinde kendine yer bulman gerekiyor. Bir kere samimi olmak gerekiyor. Kimseyi kandıramadığın bir dönemdeyiz. Ben şöyle bir şey yaptım deyip süslü cümlelerle o işi güçlü kılamıyorsun. İyi bir PR çalışmasıyla da güçlü kılamıyorsun. Adam istiyorsa izliyor, istemiyorsa izlemiyor. Bence samimi olmakla bu işin üstesinden gelebilirsiniz. Samimi olduğun zaman kendi izleyicini de bulursun; ya 3 kişi izler ya 3 milyon kişi ama seni seven adam senin yaptığın işi bulur. Öyle de bir iş üretirsin ki sana ayrı bir muvaffakiyet verir. Ben kendi adıma samimi olmaya gayret ediyorum.