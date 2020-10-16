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Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Erzincan'da

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Erzincan'da esnaf ziyareti yaptı.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Erzincan'da
AA

4 Eylül’de Sivas'ta başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, Ordu Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.İnce, esnaf ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında illeri gezdiklerini söyledi.Bu gün 41. vilayeti gezdiklerini ifade eden İnce, programı kapsamında ziyaretlerine devam edeceğini belirtti.

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