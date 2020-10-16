Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Erzincan'da

4 Eylül’de Sivas'ta başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, Ordu Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.İnce, esnaf ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında illeri gezdiklerini söyledi.Bu gün 41. vilayeti gezdiklerini ifade eden İnce, programı kapsamında ziyaretlerine devam edeceğini belirtti.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR