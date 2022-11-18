Eski eşi baltayla saldırdı! 5 parmağı koptu! Cezası belli oldu!

İlke Kuleli ise İsmail Demirci'ye verilen cezayı az bulduğunu belirterek, avukatı aracılığıyla üst mahkemeye itirazda bulunacağını söyledi. Demirci'ye en ağır cezanın verilmesini isteyen Kuleli, "Olay, tasarlanmış bir şekildeydi ama 18 yıl hapis cezası aldı. Hiçbir şekilde indirim de yapılmadı ama daha fazlasını bekliyorduk.

Olayın üzerinden yaklaşık 10 ay geçti. Bu sürede, tedavim için sürekli Denizli Pamukkale Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne gidip, geldim. Her hafta hastane yollarındaydım. Çocuklarıma zaman ayıramadım. Çünkü önce kendi sağlığımı düşünmek zorundaydım. Psikolojik olarak güçlü durmak zorundaydım. 2 çocuğum var. Onlar için kendimi psikolojik olarak hiç bırakmadım. Kendimi bıraksaydım asla toparlanamazdım.

"ÇOK ZORLU SÜREÇLERDEN GEÇTİM"

Çocuklarım için her zaman güçlü durmak zorundayım. Her şeye ve herkese rağmen yaşamak güzeldi. Bu süreçte çocuklarımla hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Çok zorlu süreçlerden geçtim hala daha tedavilerim sürüyor. Sol elimi biraz kullanabiliyorum fakat sağ elimi hiç kullanamıyorum. 5 Ekim'de 3'üncü operasyonu geçirdim. Birkaç ameliyat daha geçiririm, diye düşünüyorum" dedi.

"HAYATIM KARARDI, ONUNKİ DE KARARSIN"

Kendisine atılan iftira ve iddiaları ispatladığını belirten Kuleli, "Bir kadın olarak bunları burada anlatmaktan utanıyorum. Uygunsuz saatlerde 186 kez telefonla konuşmalarım olduğu söylendi. Evet, arkadaşım G.Ç.'nin telefon hattı babasının üzerine kayıtlı olduğu için arkadaşımla konuşuyordum, bunu da ispatladım. HTS kayıtlarında herhangi bir şey çıkmadı. Bu iddia, ceza indirimi alması için yapılan bir durumdu. Zaten hakim de indirim vermedi. Benim hayatım karardı, onunki de kararsın istiyorum. Yaşadıklarımın daha fazlasını yaşasın, istiyorum" diye konuştu.