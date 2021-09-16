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Haberler Gündem 3. Sayfa KADIN CİNAYETİ! Eski eşini öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı! - Haberler
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Zeytinburnu'nda eski eşini öldüren Afganlı tutuklandı

Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu Fatıma Ayderi'yi (28) bıçakla öldüren eski eşi Muhammed Tajık'ın ifadesi ortaya çıktı. Korkunç olayda caninin, olay günü tartıştıklarını belirterek, "Bir anda kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bir anlık öfke ile oldu pişmanım" dediği öğrenildi. Şüpheli Tajık, tutuklanarak cezaevine gönderildi

KADIN CİNAYETİ! Eski eşini öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı! - Haberler
Eski eşini öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
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DHA

Olay önceki gün yaşandı. Afganistan uyruklu Muhammed Tajık (30) kendisi gibi Afganistanlı eski eşi Fatıma Ayderi'yi (28) vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü.

DHA'da yer alan habere göre, olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Muhammed Tajık, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"KAFAMDA ONU ÖLDÜRMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCE YOKTU"

Savcılıkta alınan ifadesinde 4 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptıklarını, 12 yıl önce maktul ile evlendiklerini söyleyen Muhammed Tajık, 12 yaşlarında bir kız çocuklarının olduğunu söyledi.

İfadesinde olaydan 4 yıl önce Türkiye'de oturma izni almak istediklerini bunun için eşinin kendisine 'Sen kendini sınır dışı ettir, bana ve çocuğa oturma izni veririler' dediğini, bunu kabul etmemesi üzerine eşinin üzerine uyuşturucu madde koyup şikâyet ettiğini ve sınır dışı edildiğini iddia etti. Zanlı, daha sonra tekrar Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaparak oturma izni aldığını söyledi.

Şüpheli Muhammed Tajık, "Tekrar Türkiye'ye geldiğimde eşim beni eve almadı. Bana 'Polisin beni evde görmemesi gerektiğini söyledi. Ben de Sinop'a çalışmaya gittim. Eşim ve kızım İstanbul'da kaldılar. Bir süre sonra eşim ne beni görmeye geldi ne de telefonlarımı açtı. Ancak bundan 15-20 gün önce bana 'Sen İstanbul'a gel biz boşanalım' dedi. Ben boşanmak istemediğim için İstanbul'a gelmedim. Ancak 'İstanbul'a gel bir şekilde anlaşırız' dedi. Bundan 5-6 gün önce bu teklif üzerine yola çıktım. Geldiğimde bana hamile olduğunu söyledi. Ben babasının kim olduğunu sordum. Bir kişinin kendisini kandırdığını, hata yaptığını, bu ilişkiden hamile kaldığını ve bu kişinin kendisini bırakıp gittiğini söyledi. Bu çocuğu kabul edip etmeyeceğimi sordu. Ben de kabul etmeyeceğimi söyledim. Bir sonraki buluşmamızda, yani olay günü eşimin parmağında yüzük vardı. Bana bebeği kabul eden bir kişi ile ilişki kurduğunu bu kişi ile yaşayacağını söyledi. Bunun üzerine tartıştık. Ben kızımı alacağımı söyledim. Eşim öfkelendi bağırmaya başladı. Beni sınır dışı ettireceğini söyledi. Ben de bir anda kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Üzerimde bıçak yoktu. Orada bir tepsinin üzerindeki bıçağı aldığımı hatırlıyorum. Bu bıçakla eşimi vurmuş olmalıyım. Ancak olay anını hatırlamıyorum. Bıçağı aldığım yer otoparkın yanı gibi bir yerdi. Tepside karpuz yemişlerdi bıçak tepsinin üzerindeydi. Olay yerine gittiğimde kafamda onu öldürmek gibi bir düşünce yoktu. Bir anlık öfke ile oldu pişmanım" dediği öğrenildi.

Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama istemiyle sevk edilen şüpheli Muhammed Tajık, "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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