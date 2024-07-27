Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
Kocaeli'de eski eşini vuran Mustafa Y., kendisine engel olmak isteyen oğlu ile bir süre boğuştu, kavga sırasında oğlunu da yaraladı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesindeki bir apartmanda oturan eski eşi Sözen T.'nin (55) evine gelen Mustafa Y. (47), kapıyı açan oğlu Vedat Y.'yi bacağından yaraladıktan sonra balkondaki Sözen T.'ye ateş etti.
OĞLUNU YARALADI
Daha sonra kendisine müdahale eden oğluyla boğuşan Mustafa Y. tabancayla yaralandı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sözen Tnin hayatını kaybettiği belirlendi.
Zanlı Mustafa Y, Kocaeli Şehir Hastanesine, oğlu Vedat Y. ise Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.