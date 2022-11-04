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Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşinin çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı
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Eski eşinin iş yerini basıp, "Eşimi nasıl çalıştırırsınız" diyerek kurşun yağdırdı

Sakarya'da, bir süre önce boşanan ve yaklaşmaması için kelepçe takılan İbrahim K., eski eşinin çalıştığı şarküteriye giderek dehşet saçtı. "Eşimi nasıl çalıştırırsınız" diye bağıran İbrahim K., tabancayla ateş edip, iş yeri sahibi F.Ç. ile çalışan M.Ç.'yi vurdu

Eski eşinin çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı
Eski eşinin çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı
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DHA

Sakarya'da, eski eşinin çalıştığı iş yerini basıp, "Eşimi nasıl çalıştırırsınız" diyerek bağıran İbrahim K. (40), iş yeri sahibi ile çalışanı vurdu.

Olay, öğle saatlerinde iş merkezinde meydana geldi. Bir süre önce boşanan ve yaklaşmaması için elektronik kelepçe takılan İbrahim K., eski eşinin çalıştığı şarküteriye geldi. İbrahim K., "Eşimi nasıl çalıştırırsınız?" diye bağırarak tabancayla ateş etti.

İŞ YERİ SAHİBİ VE ÇALIŞANI VURULDU

Kurşunlar, iş yeri sahibi F.Ç. ve çalışan M.Ç.'ye isabet etti. İbrahim K., daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbarla iş merkezine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Polis ekipleri de İbrahim K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İbrahim K.'nin, elektronik kelepçeyi çıkararak saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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