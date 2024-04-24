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        Haberler Dünya Eski Japon Başbakan Aso, ABD ziyaretinde Trump ile görüştü

        Eski Japon Başbakan Aso, ABD ziyaretinde Trump ile görüştü

        Japonya'nın eski başbakanlarından Aso Taro'nun, ABD'ye düzenlediği gezide eski Başkan Donald Trump ile görüştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 09:20 Güncelleme: 24.04.2024 - 09:20
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        Japonya'nın eski başbakanı, Trump'la görüştü
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        Resmi Kyodo ajansının haberine göre, eski Başbakan ve iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Aso, ABD'yi ziyaret etti.

        Aso, New York kentindeki Trump Tower binasının lobisinde Trump tarafından karşılandı.

        Burada konuşan Trump, "Japonya'yı, Amerika'yı ve daha birçok şeyi ele alacağız. (Aso) Japonya'da ve ötesinde çok saygı duyulan bir adam. Misafir etmek büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

        Görüşme sonrası Trump'ın temsilcileri tarafından yayımlanan bildiride, "ABD-Japonya ittifakının her iki ülkenin fiziksel ve ekonomik güvenliği açısından kalıcı öneminin yanı sıra Çin ve Kuzey Kore'nin oluşturduğu zorlukların ele alındığı" belirtildi.

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        "Milletvekili statüsünde" ziyaret

        Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, görüşmeye ilişkin açıklamasında, Aso'nun ziyaretinin "milletvekili statüsünde" olduğunu belirtti.

        Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko da Aso'nun Trump ile görüşmesinin ayarlanmasına "Japon hükümetinin dahil olmadığını" aktardı.

        "Nabız yoklama" hamlesi

        Aso'nun ABD ziyaretinin, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun 8-14 Nisan'da ABD'ye düzenlediği resmi ziyaret sonrası gelmesi dikkati çekti.

        Ulusal basında, Aso'nun diplomatik potansiyeli sayesinde iktidardaki LDP'nin, Kasım 2024 seçimleri öncesi ABD siyasetinin nabzını tutmayı hedeflediği ifade edildi.

        83 yaşındaki Aso Taro, daha önce Maliye ve Dışişleri Bakanı görevinde de bulunmuştu.

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