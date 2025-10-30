Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı | Son dakika haberleri

        Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bir esnafın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 15:20 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Kemer Belediye Başkanı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bir esnafın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı.

        Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 işletmesi bulunan esnaf M.N.A., eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisiyle irtibat kurarak, iş yerlerinden biriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını söylediğini belirtti.

        Sorun yaşamaması için de bu kişiyle olumlu rapor yazılması hususunda görüştüğünü, 10 bin dolar karşılığında anlaşıp, 500 dolarını da kendi adına ödediğini, kalan paranın da raporun yazımına müteakip talep edileceğini, aksi halde sorun yaşayacağını söylediğini, Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini ve bu nedenlerle tedirginlik duyduğunu beyan ederek şikayetçi oldu.

        BANKONTLAR ELE GEÇİRİLDİ

        Olayla ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. M.N.A.'nın seri numaraları alınan banknotları teslim etmesinin ardından dün Mustafa Gül'ün evinde arama yapıldı. Aramalarda seri numaraları alınan paralar ele geçirildi. Eski Belediye Başkanı Mustafa Gül 'Nüfuz ticareti' ve 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mustafa Gül, 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti