"Eski kız arkadaşının adını gördüğü için" saldırdı

Sağlık kabinine silahlı saldırıda bulunan şahıs ifadesinde "Tabelada ayrıldığım kız arkadaşımın ismi vardı, onun yeri zannettim" dediği öne sürüldü.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki özel bir sağlık kabininde meydana geldi. İddiaya göre, kar maskeli bir kişi sağlık kabinine elindeki av tüfeğiyle 2 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri çalışma başlattı.