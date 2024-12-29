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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Eski kız arkadaşının adını gördüğü için" saldırdı | Son dakika haberleri

        "Eski kız arkadaşının adını gördüğü için" saldırdı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlık kabinine silahlı saldırıda bulunan şahıs yakalandı. Şüphelinin saldırı sebebi ise bir hayli ilginçti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 20:00 Güncelleme: 29.12.2024 - 20:01
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        "Eski kız arkadaşının adını gördüğü için" saldırdı
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        Sağlık kabinine silahlı saldırıda bulunan şahıs ifadesinde "Tabelada ayrıldığım kız arkadaşımın ismi vardı, onun yeri zannettim" dediği öne sürüldü.

        Olay, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki özel bir sağlık kabininde meydana geldi. İddiaya göre, kar maskeli bir kişi sağlık kabinine elindeki av tüfeğiyle 2 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri çalışma başlattı.

        Polis, silahlı saldırıda bulunan kar maskeli İ.D.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde "Sağlık kabininin tabelasında ayrıldığım kız arkadaşımın ismini görünce ona ait sandım. Ateş ettim" dediği öne sürüldü.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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