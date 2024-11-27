Eski milletvekili emekli Tümgeneral intihara kalkıştı! TBMM 23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili olan ve daha sonra İYİ Parti'ye katılan Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi (76), iddiaya göre çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Sipahi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 27.11.2024 - 10:04 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:04 facebook

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