Eski milletvekili emekli Tümgeneral intihara kalkıştı!
TBMM 23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili olan ve daha sonra İYİ Parti'ye katılan Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi (76), iddiaya göre çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Sipahi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi
İzmir Karşıyaka'da, ikamet eden Eski Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'den (76) bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
SİPAHİ'NİN EVİNE GİTTİLER
İHA'daki habere göre ihbar üzerine Sipahi'nin Karşıyaka'da bulunan evine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRİLDİ
Görevlilerin uzun süre zile basmasına rağmen evin kapısı açılmayınca çilingir yardımıyla daireye girildi.
HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Sipahi, yerde hareketsiz şekilde yatar durumda bulundu. Evde yalnız yaşadığı belirlenen Sipahi, ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Hayati tehlikesi bulunan Sipahi'nin çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği değerlendiriliyor.