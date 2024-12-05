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        Haberler Gündem Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'a hapis cezası

        Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'a hapis cezası

        Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 26 kişinin hayatını kaybettiği davaya ilişkin eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'a 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 18:26 Güncelleme: 05.12.2024 - 18:26
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        Eski Nurdağı Belediye Başkanı'na hapis cezası
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Nurdağı ilçesinde yıkılan, 26 kişinin öldüğü binaya ilişkin davada, aralarında eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yer aldığı 5 sanığa 16 yıl 3 ay, 2 sanığa ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        İslahiye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan Kavak, suçlamaları kabul etmedi. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

        5 KİŞİYE 16 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kavak, A.Ö, A.S.Ö, D.A.T. ve M.T'ye "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

        Kavak'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanıklar D.T. ile S.S. için aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

        Kavak'ın depremde 36 kişinin öldüğü binaya ilişkin yargılaması da sürüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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