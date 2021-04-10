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Eski Portekiz Başbakanı Jose Socrates, 2005-2011 yılları arasındaki iktidarı döneminde üç farklı şirketten 34 milyon avroyu aklamakla suçlanıyor.

Lizbon’da bir mahkemede gerçekleşen duruşmada hakkındaki suçlamaları reddeden Socrates, ‘‘Savcılığın tüm yalanları parçalandı’’ diyerek bunun bir karalama kampanyası olduğunu ileri sürdü. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Eski Başbakan hakkındaki soruşturmalar uzun süredir devam ediyor. İddia edilenlerden biri de iş adamı Carlos Santos Silva’yla birlikte ikilinin gizli fonları olduğuna yönelik.

Guardian'ın haberine göre, ‘‘Marquis Operasyonu’’ kapsamında başlatılan yargılamalarda toplam 19 kişi ve 9 şirkete 189 suç yönetiliyor. Son gelişmelere göre operasyonda sadece beş kişi yargılanacak. Bunlardan biri de Cortes. Portekiz’in borç krizini yönettiği dönemde iktidarda olan Cortes, ülkede dış borçlanmadan sorumlu tutulmuş, dış ülkelerden mali arayışa yönelmişti. O dönem dokuz ay tutuklu yargılanan ve ardından serbest bırakılan Cortes, ev hapsinde tutulmuştu.

Kendisiyle birlikte yargılanacak isimler arsında eski görev arkadaşları bulunuyor. Bakan Armando Vara, Bankacı Ricardo Salgado kara para aklama ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanacak isimler arasında.