Eski sevgiliye bıçaklı saldırıda karar
Eskişehir'de eski sevgilisini sokak ortasında bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Fatih Durmaz, 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir'de eski kız arkadaşını bıçakla yaralayan sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 42 yaşındaki tutuklu sanık Fatih Durmaz ile taraf avukatları katıldı.
Karar öncesi son savunmasını yapan Durmaz, 34 yaşındaki Gamze C'nin kendisini dolandırmasını örtbas etmek için yalan beyanlarla uzaklaştırma kararı aldırdığını öne sürdü.
Olay sırasında elinde bıçak olmadığını ileri süren Durmaz, "Beni 200 cumhuriyet altını ve yaklaşık 2 milyon 250 bin lira dolandırdı. Başka erkeklerle ilişkisi olduğunu öğrencince ayrılmak ve paramı geri istedim. İşlemediğim suçlardan buradayım." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl, olay sırasında bıçak kullandığı gerekçesiyle 1 ay, "ısrarlı takip" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapse mahkum etti.
NE OLMUŞTU?
Kentteki bir spor salonunda eğitmen olan Gamze C, bir arkadaşıyla 1 Haziran 2023'te Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde bir eğlence yerine gitmiş, buradan ayrıldığında eski erkek arkadaşı Fatih Durmaz'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.
Ağır yaralanan Gamze C, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Tutuklanan Durmaz hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından 14 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.