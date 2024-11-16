Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Eskipazar Sarı Traverten Taşı coğrafi işaret tescili aldı

        Eskipazar Sarı Traverten Taşı coğrafi işaret tescili aldı

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Eskipazar Sarı Traverten Taşı'nın coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 16:06 Güncelleme: 16.11.2024 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Eskipazar Sarı Traverten Taşı'na coğrafi işaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Valilik koordinasyonunda başlattıkları coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırma seferberliği kapsamında Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından yapılan başvurunun onaylandığını belirtti.

        Yavuz, "Bu önemli başarı, Karabük'ümüzün zengin doğal kaynaklarını ve kültürel değerlerini koruma ve tanıtma yolunda atılmış değerli bir adımdır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmanın Karabük'ümüze hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

        Konuya ilişkin açıklama yapan KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz da Karabük'ün coğrafi işaretler bakımından zengin potansiyele sahip olduğunu anlattı.

        REKLAM

        Çapraz, Anıtkabir'in inşaatında kaplama taşı olarak kullanılan en yoğun kaya türünün Eskipazar Sarı Traverten Taşı olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

        "Eskipazar taş ocaklarından getirilen sarı travertenler, Aslanlı yol kenarındaki duvarlarda, Şeref Holü'ne çıkan merdivenlerin sağında ve solundaki zafer kabartmalarında, bütün şeref holü dış duvarları ile tören meydanını çevreleyen kolonlarda kullanılmıştır. Bunun yanı sıra travertenin kaplama taşı olarak kullanıldığı bir diğer önemli yapı da III. Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarıdır. III. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde E Blok (Başkanlık) dışındaki tüm bloklar Eskipazar Sarı Traverten Taşı ile kaplanmıştır."

        Saha çalışmaları kapsamında Eskipazar taş ocaklarının ziyaret edildiğini aktaran Çapraz, KTSO adına 24 Mayıs'ta Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusunu gerçekleştirdikleri Eskipazar Sarı Traverten Taşı'nın 15 Kasım'da Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adı bülteninde ilan edildiğini kaydetti.

        Çapraz, başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, taş ocağının sahibi Ayhan Bayhan ve ekibi olmak üzere, kendilerine destek veren coğrafi işaret danışmanları Huriye Özener'e teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Eskipazar Sarı Traverten Taşı
        #Karabük
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altay bebeği böcek ilacı öldürmüştü! Kahreden ayrıntıyı uzmanı açıkladı!
        Altay bebeği böcek ilacı öldürmüştü! Kahreden ayrıntıyı uzmanı açıkladı!
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Koyunun Anadolu'da evcilleştirildiğini gösteren çalışma
        Koyunun Anadolu'da evcilleştirildiğini gösteren çalışma
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        Annesi, tiner içirip öldürmüştü! Babanın ifadesi ortaya çıktı!
        Annesi, tiner içirip öldürmüştü! Babanın ifadesi ortaya çıktı!
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları