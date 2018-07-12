Eskişehir Basket, önümüzdeki sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ve FIBA tarafından düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacaklarını duyurdu.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu akşam yapılan Eskişehir Basket SK yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre; takımımızın 2018-2019 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılmayacağı kararı alınmıştır. Detaylı açıklama en yakın zamanda yapılacaktır."

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