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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de öğrencilerle çıkan arbedede 5 polis yaralandı

        Eskişehir'de öğrencilerle çıkan arbedede 5 polis yaralandı

        Eskişehir'de öğrenci intiharlarını protesto ederek kız yurduna kadar yürümek isteyen bir grup öğrenci ile polis arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylar sırasında 5 polis yaralanırken, 4 öğrenci gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 06:55 Güncelleme: 01.11.2023 - 06:55
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        Eskişehir'de öğrencilerle çıkan arbedede 5 polis yaralandı
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        Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü önünde toplanan bir grup öğrenci, son günlerde meydana gelen öğrenci intiharlarına dikkat çekmek amacıyla protesto yürüyüşü düzenledi.

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        Yaklaşık 30 kişilik grup, Fatih Mahallesi'ndeki Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun bulunduğu sokağa kadar yürüdü. Burada basın açıklaması yapan öğrenciler, daha sonra yurdun kapısına yönelip yürüyüşlerine devam etmek istedi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokakta güvenlik tedbirleri alarak yolu Çevik Kuvvet ekipleriyle kapattı. Polislere hakaretlerde bulunan öğrenciler, barikatı aşmak istedi. DHA'nın haberine göre; çıkan arbedede 1'i komiser 5 polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Olay sonrası 4 öğrenci yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen öğrenciler, ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.

        Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürü Osman Ercan, yurtta kalan ve kapıda toplanan öğrencilerle bir süre görüştü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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