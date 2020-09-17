Eskişehir'deki cinayet davasında karar

AA

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet Ö, maktul Vahit Ayrım'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, önce müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığa, duruşmalardaki tutumunu göz önünde bulundurarak "taksirle adam öldürmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kasım 2019'da, üniversite öğrencileri Özgür D. (21) ve Yılmaz A. (21) ile otobüs firmasının görevlisi Ahmet Ö. (30) arasında sistem üzerinden bilet parasının iade edilmesi meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö, elindeki bıçağı Özgür D. ile Yılmaz A'ya savurmuştu. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir başka otobüs firması görevlisi Vahit Ayrım (64) göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanmıştı. Ayrım kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Ahmet Ö. tutuklanmıştı.