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        Eskişehir'de sokak ortasındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

        ESKİŞEHİR´de iki grup arasında çıkan kavgada defalarca bıçaklanan Fatih Bayar (36) ile arkadaşı Yasin T. (36) yaralandı. Bayar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Yasin T. ile ölen Fatih Bayar´ın sokak ortasında defalarca bıçaklanması ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:55
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        Eskişehir'de sokak ortasındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
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        ESKİŞEHİR´de iki grup arasında çıkan kavgada defalarca bıçaklanan Fatih Bayar (36) ile arkadaşı Yasin T. (36) yaralandı. Bayar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Yasin T. ile ölen Fatih Bayar´ın sokak ortasında defalarca bıçaklanması ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

        Olay, geçen cumartesi gece yarısı Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkinde meydana geldi. Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin T. ile Burak Z. (27) Tunahan Z. (23) ve F.Y. (17) arasında `yan bakma´ meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İki grup arasındaki arbedede Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Yasin T. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi´ne, çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralandığı belirlenen Fatih Bayar ise Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bayar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler Burak Z., Tunahan Z. ve F.Y.'yi (17) kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

        DEHŞET ANLARI

        Fatih Bayar´ın hayatını kaybettiği sokaktaki kavga ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde Yasin T. ile Fatih Bayar´ın 3 şüpheli ile kavga ettiği, yere düşen Bayar´ın, defalarca bıçaklandığı anlar yer aldı. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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