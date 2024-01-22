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        TEI'nin 3 Ar-Ge projesi için imza töreni düzenlendi

        TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin (TEI), Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde gerçekleştireceği SİCİM, ÖTEKTİK ve AMETİST projeleri için imza töreni yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:36 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:09
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        TEI'nin 3 Ar-Ge projesi için imza töreni düzenlendi
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        TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin (TEI), Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde gerçekleştireceği SİCİM, ÖTEKTİK ve AMETİST projeleri için imza töreni yapıldığı bildirildi.

        TEI'den yapılan açıklamada, "2023 Yılında Başlatılan Ar-Ge Projeleri İmza Töreni"nin, Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda gerçekleştiği belirtildi.

        Açıklamada, TEI'nin projelerle havacılık motorlarının parçalarında kullanılan kritik malzemelerin geliştirilmesi için 3 yeni proje üzerinde çalışacağı kaydedildi.

        SİCİM projesi kapsamında havacılık motorlarının sıcak bölge türbin parçalarında kullanıma yönelik seramik elyaf ve seramik matrisli kompozit malzeme geliştirilmesi, ÖTEKTİK projesiyle havacılık motorlarının sıcak bölge türbin parçalarında kullanıma yönelik seramik matrisli kompozit malzeme geliştirilmesi ve AMETİST projesiyle de havacılık motorlarında kullanılacak alüminyum alaşım ve nikel bazlı süper alaşım metal matrisli kompozit malzemelerin proses geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

        Projelerin imzaları, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TEI adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetleri, akademi ve sektör temsilcilerinin katıldığı törenle atıldı.

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