Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Gürcan ve Dönmez, ETO'yu ziyaret etti

        AK Parti Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan ve Fatih Dönmez ile beraberindeki heyetin, Eskişehir Ticaret Odası'nı (ETO) ziyaret ettikleri bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:08 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Gürcan ve Dönmez, ETO'yu ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan ve Fatih Dönmez ile beraberindeki heyetin, Eskişehir Ticaret Odası'nı (ETO) ziyaret ettikleri bildirildi.

        ETO'dan yapılan açıklamada, Gürcan ve Dönmez'in gerçekleştirdiği ziyarette, ETO Başkanı Metin Güler'in odaya gelen tüm belediye başkanı adaylarına üyelerin taleplerini ve iş dünyasının sorunlarını aktardığı belirtildi.

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ziyarette yaptığı konuşmada, Eskişehir'in, şehirde yaşayan herkesin ortak değeri olduğunu belirterek, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının da şehre katkı sağladığını dile getirdi.

        Eskişehir'deki sorunları çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Gürcan, yerel seçimlerde kentin kaderini Eskişehirlilerin çizeceğini kaydetti.

        Milletvekili Gürcan hem Eskişehir'de hem de Ankara'da iş dünyasının yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ise iş dünyasına kapılarının her zaman açık olduğunu ve iş dünyasıyla sürekli bir araya geldiklerini kaydederek, Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nun da iş dünyasından biri olduğunu aktardı.

        Eskişehir'in sorunlarının ortak akılla çözülebileceğini belirten Dönmez, kentte bu ortak aklı sağlayabileceklerini umduklarını dile getirerek, ortak akılla yapılan her işin halk tarafından daha çabuk kabul edildiğini ifade etti.

        Ziyarette, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan ve beraberindeki heyet ile ETO Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, ETO yönetim kurulu ve meclis divanı üyeleri de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        Kripto para yasası için geri sayım
        Kripto para yasası için geri sayım
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Aşk yok
        Aşk yok
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!

        Benzer Haberler

        TEI'nin 3 Ar-Ge projesi için imza töreni düzenlendi
        TEI'nin 3 Ar-Ge projesi için imza töreni düzenlendi
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Eskişehir'de 2 grup arasında bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
        Eskişehir'de 2 grup arasında bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
        Nebi Hatipoğlu, Çifteler ilçesinde "Cumhur İttifakı Buluşuyor" programına k...
        Nebi Hatipoğlu, Çifteler ilçesinde "Cumhur İttifakı Buluşuyor" programına k...
        Eskişehir'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı
        Eskişehir'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı