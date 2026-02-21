Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Eskişehir-Ankara kara yolunda taksi, otomobil ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Ankara istikametine seyir halinde olan M.C. idaresindeki 26 T 0408 plakalı taksi ile T.A. yönetimindeki 35 AGC 266 plakalı otomobil çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, A.K. idaresindeki 10 TF 505 plakalı tıra çarparak durdu.



Kazada, otomobil ve taksi sürücüsü ile takside yolcu konumunda bulunan B.Ç. yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

