        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak Mihalgazi yol projesini yerinde inceledi

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir-Sakarıılıca-Mihalgazi yolunda devam eden çalışmaları yerinde incelediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 20:39 Güncelleme: 21.02.2026 - 20:39
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak Mihalgazi yol projesini yerinde inceledi
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir-Sakarıılıca-Mihalgazi yolunda devam eden çalışmaları yerinde incelediklerini bildirdi.

        Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyetle birlikte yol yapım çalışmalarını sahada değerlendirdiklerini belirtti.

        Uraloğlu'ndan bu projenin ve diğer çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağına ilişkin söz aldıklarını ifade eden Albayrak, incelemelerin ardından Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ziyaret ettiklerini kaydetti.

        Albayrak, ziyarette, ilçedeki yatırımların istişare edildiğini belirterek, Güneş ve ekibine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

