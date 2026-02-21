Eskişehir'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin bisiklete çarptığı kazada 2 çocuk yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin bisiklete çarpması sonucu biri ağır 2 çocuk yaralandı.



Gökmeydan Mahallesi'nde B.E. (17) idaresindeki 26 ABJ 926 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan K.T. (14) ve B.K'nin (14) üzerinde bulunduğu bisiklete çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle bisikletten savrulan 2 çocuk yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan çocuklardan K.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, araç sahibi ile ehliyetsiz sürücüye toplamda 46 bin 874 lira para cezası uygulandı.

