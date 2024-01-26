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        Sopayla kediye öldüren şüpheliye ev hapsi

        ESKİŞEHİR´de apartman girişindeki sahipsiz bir kediyi, elindeki paspas sopasıyla vurarak öldüren A.Ç. hakkında mahkeme ev hapsi kararı verdi. Savcılık, şüphelinin tutuklanması için karara itiraz etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:36 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:36
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        Sopayla kediye öldüren şüpheliye ev hapsi
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        ESKİŞEHİR´de apartman girişindeki sahipsiz bir kediyi, elindeki paspas sopasıyla vurarak öldüren A.Ç. hakkında mahkeme ev hapsi kararı verdi. Savcılık, şüphelinin tutuklanması için karara itiraz etti.

        Odunpazarı ilçesindeki oturan A.Ç., apartman girişinde gördüğü sahipsiz kediyi paspas sopasıyla vurarak öldürdü. Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kedi ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, A.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.Ç.´yi evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.Ç.´nin ifadesinde kedinin kendisine saldırdığını öne sürerek, "Apartman girişinde kedi bana saldırdı. Kapı yanında gördüğüm paspasla vurup uzaklaştırmak istedim" dediği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edildi. Hakimlik, A.Ç. hakkında adli kontrol kararı vererek ev hapsine hükmetti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sahipsiz kedinin öldürülmesine ilişkin ev hapsi kararına itiraz etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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