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        TOKİ hak sahiplerini 430 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

        ESKİŞEHİR'de, TOKİ'nin arsa çekilişlerine katılanları arayıp tapuların çıktığını ve 10 bin lira yatırmaları gerektiğini söyleyerek 43 kişiyi toplam 430 bin lira dolandıran S.O., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:20
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        TOKİ hak sahiplerini 430 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı
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        ESKİŞEHİR'de, TOKİ'nin arsa çekilişlerine katılanları arayıp tapuların çıktığını ve 10 bin lira yatırmaları gerektiğini söyleyerek 43 kişiyi toplam 430 bin lira dolandıran S.O., tutuklandı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yaptığı arsa çekilişine katılanları arayıp para istendiği şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. İncelemede TOKİ'nin çekiliş sonucu arsa almaya hak kazananları arayan S.O.'nun kendisini TOKİ'de görevli olarak tanıtıp, 'Arsanızın tapusu çıktı, tapuyu almak için 10 bin TL yatırmanız gerekiyor' diyerek 43 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalanan S.O., gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.O., çıkarıldığı mahkemede 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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