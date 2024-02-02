Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Destici: Anayasa Mahkemesi'ni gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili, "18 yıl cezası Yargıtay tarafından onanan kişi nasıl milletvekili olabilir? Anayasa Mahkemesi'ni gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Onun için diyoruz ki; Anayasa değişmeli ve Anayasa Mahkemesi'nin yapısı da yenilenmeli. Görev alanları tam net bir şekilde belirlenmelidir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Destici: Anayasa Mahkemesi'ni gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili, "18 yıl cezası Yargıtay tarafından onanan kişi nasıl milletvekili olabilir? Anayasa Mahkemesi'ni gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Onun için diyoruz ki; Anayasa değişmeli ve Anayasa Mahkemesi'nin yapısı da yenilenmeli. Görev alanları tam net bir şekilde belirlenmelidir" dedi.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde geçen yıl vefat eden babası Ali İhsan Destici için Gecek Mahalle Camisi'nde mevlit okuttu. Camide cuma namazını da kılan Destici, Türkiye'nin 40 yıla yakın süredir terörle mücadele ettiğini ve PKK'nın ABD, Avrupa Birliği, Rusya, Çin, İran gibi ülkeler tarafından desteklendiğini söyledi. Terörün tüm unsurlarıyla mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Destici, "Yani asker, polis dağda mücadele ederken, siyasiler de Meclis´tekilerle mücadele edecek. Dünyanın neresinde Allah aşkına, hangi ülkesinde, o ülkenin parlamentosunda, terör örgütünün partisi olur, terör örgütünü savunan milletvekilleri olur? Amerika'da bir kişi çıkıp da kongrede ya da senatoda bir terör örgütüyle ilgili, DAEŞ'le ilgili, IŞİD'le ilgili, El Kaide'yle ilgili tek kelime edebilir mi? Bizdeki hainler saatlerce konuşuyorlar. Biri çıkıyor, biri iniyor, biri çıkıyor, biri iniyor. Almanya'da bir tanesi çıkıp konuşabilir mi? İngiltere'de bir tanesi, o devlete karşı savaş açmış, o devletin askerini, polisini şehit eden, öğretmenini, imamını şehit eden, sivilini şehit eden, bir tane terörist çıkabilir mi?" diye konuştu.

        '18 YIL HAPİS CEZASI ONANAN KİŞİ NASIL MİLLETVEKİLİ OLABİLİR'

        Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine değinen Destici, şunları söyledi:

        "Yargıtay cezasını onamış, 18 yıl ceza vermiş. Yani 18 yıl cezası Yargıtay tarafından onanan bir kişi nasıl milletvekili olabilir arkadaşlar? Nasıl Meclis'e sokulabilir? Anayasa Mahkemesi'ni gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Onun için diyoruz ki; Anayasa değişmeli ve Anayasa Mahkemesi'nin yapısı da yenilenmeli. Görev alanları tam net bir şekilde belirlenmelidir. Ne Anayasa Mahkemesi, Yargıtay'ın alanına, ne Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin alanına, ne başka bir kurum, başka bir kurumun alanına müdahale etmemelidir."

        'BÖYLE KATİLLERE İDAM CEZASI GETİRİLMELİDİR'

        İzmir'de, Delil Aysal'ın (19) müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Oğuz Erge'yi (44) tabancayla öldürüp, telefonunu gasbettiğini hatırlatan Destici, bu gibi katiller için idam cezasının getirilmesi gerektiğini söyledi. BBP olarak üç suç için idam cezasının gelmesini istediklerini anlatan Destici, "Öncelikle çok vahim ve üzücü bir hadise. Düşünün bir taksici kardeşimiz İzmir'de 'Yağmurda kalmasın' diye el kaldıran bir şahsı taksisine alıyor ve maalesef arkada oturan şahıs, taksiciyi vurarak öldürüyor. Öncelikle ben bu silahlı saldırıyı, bu sonu ölümle biten saldırıyı lanetliyorum. Bu saldırıyı gerçekleştiren şahsı da lanetliyorum, böyle bir insan olamaz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak, bunlarla ilgili cezaların yetersiz olduğunu ve özellikle üç suç için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Bir kurşunu sıkan, bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, sivilimizi öldüren teröristler ve bunların emrini verenler için. İki, küçük yaşta kızlarımızı, çocuklarımızı tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için. Üçüncüsü de işte böyle keyfi denilebilecek bir şekilde sebepsiz yere dünkü taksici kardeşimizi öldüren katiller gibi bu katiller için, mutlaka ama mutlaka idam cezası geri getirilmelidir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        Putin mikrofonu aldı, gençlerle marş söyledi
        Putin mikrofonu aldı, gençlerle marş söyledi
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de konuştu:
        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de konuştu:
        Hatipoğlu, Eskişehir'de sumatik cihazı sırasındaki vatandaşlarla sohbet ett...
        Hatipoğlu, Eskişehir'de sumatik cihazı sırasındaki vatandaşlarla sohbet ett...
        Eskişehir Valiliği´nden `sonik patlama´ açıklaması
        Eskişehir Valiliği´nden `sonik patlama´ açıklaması
        Eskişehir'de patlama sesinin nedeninin ses hızını geçen askeri uçak olduğu...
        Eskişehir'de patlama sesinin nedeninin ses hızını geçen askeri uçak olduğu...
        Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de üniversite öğrencisi bisiklet bakımını kolaylaştıran aparat ta...
        Eskişehir'de üniversite öğrencisi bisiklet bakımını kolaylaştıran aparat ta...