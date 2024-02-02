Hatipoğlu, Eskişehir'de sumatik cihazı sırasındaki vatandaşlarla sohbet etti

Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Sütlüce Mahallesi'nde sumatik cihazı önünde sıra oluşturan vatandaşların şikayetlerini çözeceklerini bildirdi.

Sütlüce Mahallesi'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ESKİ) sumatik cihazı önünde sıra oluşturan mahalle sakinleriyle bir araya gelip, şikayetlerini dinledi.

Sırada bekleyen vatandaşlara bu sıkıntılarının çözüleceğini ifade eden Nebi Hatipoğlu, "Biliyorsunuz mevcut yerel yönetimler kentin 1-2 mahallesine götürdüğü hizmeti maalesef diğer bölgelere götürmüyor. Yerel seçimlerin ardından hizmetimizi tüm vatandaşlarımıza ulaştırmak için canla başla çalışacağız. İnşallah o tarihten sonra böyle sıkıntılarınız kalmayacak. Söz verdiğim üzere göreve geldikten sonra 2 yıl içinde hanelere ulaştırılan suyu tertemiz bir hale getirerek, sizi bu çileden kurtaracağız." diye konuştu.