Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Hatipoğlu, Eskişehir'de sumatik cihazı sırasındaki vatandaşlarla sohbet etti

        Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Sütlüce Mahallesi'nde sumatik cihazı önünde sıra oluşturan vatandaşların şikayetlerini çözeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:05 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatipoğlu, Eskişehir'de sumatik cihazı sırasındaki vatandaşlarla sohbet etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Sütlüce Mahallesi'nde sumatik cihazı önünde sıra oluşturan vatandaşların şikayetlerini çözeceklerini bildirdi.

        Sütlüce Mahallesi'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ESKİ) sumatik cihazı önünde sıra oluşturan mahalle sakinleriyle bir araya gelip, şikayetlerini dinledi.

        Sırada bekleyen vatandaşlara bu sıkıntılarının çözüleceğini ifade eden Nebi Hatipoğlu, "Biliyorsunuz mevcut yerel yönetimler kentin 1-2 mahallesine götürdüğü hizmeti maalesef diğer bölgelere götürmüyor. Yerel seçimlerin ardından hizmetimizi tüm vatandaşlarımıza ulaştırmak için canla başla çalışacağız. İnşallah o tarihten sonra böyle sıkıntılarınız kalmayacak. Söz verdiğim üzere göreve geldikten sonra 2 yıl içinde hanelere ulaştırılan suyu tertemiz bir hale getirerek, sizi bu çileden kurtaracağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Putin mikrofonu aldı, gençlerle marş söyledi
        Putin mikrofonu aldı, gençlerle marş söyledi
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        42 eser, ana topraklara döndü
        42 eser, ana topraklara döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Eskişehir Valiliği´nden `sonik patlama´ açıklaması
        Eskişehir Valiliği´nden `sonik patlama´ açıklaması
        Eskişehir'de patlama sesinin nedeninin ses hızını geçen askeri uçak olduğu...
        Eskişehir'de patlama sesinin nedeninin ses hızını geçen askeri uçak olduğu...
        Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de üniversite öğrencisi bisiklet bakımını kolaylaştıran aparat ta...
        Eskişehir'de üniversite öğrencisi bisiklet bakımını kolaylaştıran aparat ta...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Yeşiltepe Mahall...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Yeşiltepe Mahall...
        Eskişehir'de 365 milyon liralık 'tefecilik' operasyonu
        Eskişehir'de 365 milyon liralık 'tefecilik' operasyonu