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        Eskişehir Valiliği´nden `sonik patlama´ açıklaması

        ESKİŞEHİR Valiliği, kentte duyulan `patlama´ sesinin 1´inci Ana Jet Üssü Komutanlığı´ndan havalanan test ve tecrübe uçuşundaki bir jet motorlu uçağının yol açtığı `sonik patlama´ olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:10
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        Eskişehir Valiliği´nden `sonik patlama´ açıklaması
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        ESKİŞEHİR Valiliği, kentte duyulan `patlama´ sesinin 1´inci Ana Jet Üssü Komutanlığı´ndan havalanan test ve tecrübe uçuşundaki bir jet motorlu uçağının yol açtığı `sonik patlama´ olduğunu açıkladı.

        Eskişehir´de saat 11.12´de kentin her yerinde fark edilen bir patlama sesi duyuldu. Birçok kullanıcı sosyal medyada paylaşımlarda bulunurken, Eskişehir Valiliği, patlama sesinin test ve tecrübe uçuşundaki bir jet motorlu uçağın, ses hızını aşmasıyla meydana gelen `sonik´ patlama olduğunu açıkladı. Valilik açıklamasında, "İlimiz 1´inci Ana Jet Üssü Komutanlığı tarafından bugün saat 16.00´a kadar emniyetli sahada test ve tecrübe uçuşu gerçekleştirilecektir. Bu kapsamında saat 11.00 sularında hissedildiği gibi sonik patlama sesi duyulabilecektir. Kamuoyuna saygılarla duyurulur" denildi.

        SONİK PATLAMA NEDİR?

        Jet motorlu uçağı, ses hızını geçtiğinde süpersonik hıza ulaşır. Sonik patlama; uçağın ses hızından daha hızlı bir biçimde hareket etmesi sonucu oluşan, gök gürültüsüne benzer şiddetli bir ses patlamasıdır.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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