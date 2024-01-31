Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, minibüs şoförleriyle görüştü

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren minibüs şoförlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:40 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, minibüs şoförleriyle görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren minibüs şoförlerini ziyaret etti.

        Hatipoğlu, ziyarette Sakarya Dolmuş Durakları Başkanı Cihan Arkan ve şoförlerle buluştu. Minibüs şoförlerinin ihtiyaç ve beklentilerini dinleyen Hatipoğlu, kent ulaşımındaki sorunları dinledi.

        Hatipoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, "Eskişehir'de ulaşım düzenlemesi maalesef yok denecek kadar az. Bu konuda hem vatandaşlar hem de şoförler mağdur durumdalar. İnşallah Eskişehir'e hizmet etmek için göreve geldiğimizde Eskişehir'in emekçilerinin sorunlarını dinleyerek, hep birlikte çözüm üreteceğiz." dedi.

        Yavuz Cami Derneği'ne de ziyarette bulunan Hatipoğlu, Dernek Başkanı Süleyman Doymaz ve üyelerle bir araya geldi.

        Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Hatipoğlu, esnaf ve cami cemaatiyle sohbet etti. Hatipoğlu, vatandaşların imar düzenlemesi ve kat artırımı taleplerine ilişkin ise vatandaşın lehine olan her çalışmayı hayata geçireceklerinin sözünü verdi.

        "Yeşiltepe Mahallesi'nin genelini 5 kata çıkarmaya kararlıyız." diyen Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Çünkü vatandaşın beklentisi ve isteği bunu yapmamız yönünde. Buradaki boş arsa ve konutları 5 kata çıkardığımızda hem vatandaşımız faydalanacak hem de mahallenin çehresi değişerek, güzelleşecek. Biz 5 kat konusunda kararlıyız. Buraya 3 dönemdir söz vermişler ama bunca zamandır hiçbir şey yapmadılar. Bu bir ihtiyaçtır, sadece ben değil, kim olursa olsun bu sorunları çözmelidir ama maalesef halkı dikkate alan kimse yok. İnşallah biz vatandaşımızla kol kola gelip, tüm sıkıntılarına kulak açacağız. Bu bizim vatandaşımıza olan sözümüzdür. Eskişehir'in AK Parti belediyeciliğiyle tanışmasının vakti geldi. Bunun yanı sıra belediyecilik sadece yol, köprü yapmak değil, sosyal anlamda da hizmet etmek demektir. 31 Mart'tan sonra bugüne kadar yapılmamış olan tüm çevre ve altyapı düzenlemelerini tamamlayıp, vatandaşımızın lehine olan her hizmeti vereceğiz. Genç, yaşlı, çocuk ve hasta vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin hizmetimizi götürüp, sosyal belediyeciliği Eskişehir'e göstereceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek'ten açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten açıklamalar
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de kara para aklama operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Eskişehir'de kara para aklama operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Nebi Hatipoğlu, Yeşiltepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi
        Nebi Hatipoğlu, Yeşiltepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi
        Sonbahar ve kış yağışları Eskişehir'deki barajların doluluğunu artırdı
        Sonbahar ve kış yağışları Eskişehir'deki barajların doluluğunu artırdı
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Nebi Hatipoğlu, ASKON'u ziyaret etti
        Nebi Hatipoğlu, ASKON'u ziyaret etti
        Eskişehir'de direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Eskişehir'de direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü