Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli tutuklandı Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada 456 bin boş makaron, 60 bin sarılmış tütün, 824 kilo kıyılmış tütün, 225 mükerrer kullanım amaçlı bandrol, 2 tütün sarma makinası ve kompresör ele geçirildi.

Yakalanan bir şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​