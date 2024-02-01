Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:54 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 depoya operasyon düzenledi.

        Depoda yapılan aramada 456 bin boş makaron, 60 bin sarılmış tütün, 824 kilo kıyılmış tütün, 225 mükerrer kullanım amaçlı bandrol, 2 tütün sarma makinası ve kompresör ele geçirildi.

        Yakalanan bir şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        Yer yerinden oynayacak!
        Yer yerinden oynayacak!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Yayalara yol veren motosikletliyi yumrukladı!
        Yayalara yol veren motosikletliyi yumrukladı!
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de üniversite öğrencisi bisiklet bakımını kolaylaştıran aparat ta...
        Eskişehir'de üniversite öğrencisi bisiklet bakımını kolaylaştıran aparat ta...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Yeşiltepe Mahall...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Yeşiltepe Mahall...
        Eskişehir'de 365 milyon liralık 'tefecilik' operasyonu
        Eskişehir'de 365 milyon liralık 'tefecilik' operasyonu
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, minibüs şoförler...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, minibüs şoförler...
        Eskişehir'de kara para aklama operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Eskişehir'de kara para aklama operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Nebi Hatipoğlu, Yeşiltepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi
        Nebi Hatipoğlu, Yeşiltepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi