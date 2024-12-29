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        Eskişehir'de belediyenin yeni yıl etkinlik alanına zarar veren şüpheli gözaltına alındı

        ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediyesi'nin yılbaşı eğlenceleri kapsamında açtığı yeni yıl pazarında esnaf stantlarıyla yılbaşı süslerine zarar veren Burak Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:30
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        Eskişehir'de belediyenin yeni yıl etkinlik alanına zarar veren şüpheli gözaltına alındı
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        ESKİŞEHİR’de Odunpazarı Belediyesi’nin yılbaşı eğlenceleri kapsamında açtığı yeni yıl pazarında esnaf stantlarıyla yılbaşı süslerine zarar veren Burak Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Odunpazarı Belediyesi yılbaşı etkinlikleri kapsamında tarihi Odunpazarı turistlik bölgesinde esnaf stantlarının yanı sıra çocuklar ve büyükler için eğlencelerin düzenlendiği yeni yıl pazarı adıyla etkinlik alanı açtı. Alana, saat 05.30 sıralarında gelen Burak Ö., bağırıp yeni yıl süslerini sökerek çadırları ve esnafın stantlarını dağıttı. Burak Ö., alandaki Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün heykeli çevresindeki ışıklandırmayı da söktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Burak Ö. ekipler tarafından yakalandı.

        Kamu malına zarar vermek suçlamasıyla elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alınan Burak Ö., sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Burak Ö.’nün etkinlik alanına zarar verdiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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