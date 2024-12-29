Eskişehir'de belediyenin yeni yıl etkinlik alanına zarar veren şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR’de Odunpazarı Belediyesi’nin yılbaşı eğlenceleri kapsamında açtığı yeni yıl pazarında esnaf stantlarıyla yılbaşı süslerine zarar veren Burak Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Odunpazarı Belediyesi yılbaşı etkinlikleri kapsamında tarihi Odunpazarı turistlik bölgesinde esnaf stantlarının yanı sıra çocuklar ve büyükler için eğlencelerin düzenlendiği yeni yıl pazarı adıyla etkinlik alanı açtı. Alana, saat 05.30 sıralarında gelen Burak Ö., bağırıp yeni yıl süslerini sökerek çadırları ve esnafın stantlarını dağıttı. Burak Ö., alandaki Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün heykeli çevresindeki ışıklandırmayı da söktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Burak Ö. ekipler tarafından yakalandı.