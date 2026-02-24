Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den şehit ailesi ve esnafa ziyaret

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, ramazan ayı dolayısıyla Odunpazarı ilçesinde şehit ailesiyle iftar yapıp, esnaf ve hane ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 13:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den şehit ailesi ve esnafa ziyaret

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, ramazan ayı dolayısıyla Odunpazarı ilçesinde şehit ailesiyle iftar yapıp, esnaf ve hane ziyaretlerinde bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dönmez'in programı, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki esnafını ziyaret etti.


        Gün içinde bazı aileleri evlerinde ziyaret ederek ramazan ayını tebrik eden Dönmez, Osman Düzeltir'in ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.


        Programın sonunda şehit Doğan Arslan'ın ailesinin iftar sofrasına konuk olan Dönmez, "Bu topraklarda huzur içinde oruç açabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Ramazanın bereketini en çok hak edenler, vatan için bedel ödeyen kahramanlarımızın kıymetli aileleridir." ifadelerini kullandı.

        Dönmez'e ziyaretleri sırasında AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, AK Parti Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslıcan Özgür İleli ve teşkilat mensupları eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İftarı müjdeleyen ses!
        İftarı müjdeleyen ses!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı belli oldu Boşanma hızının...
        Eskişehir'de evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı belli oldu Boşanma hızının...
        1.55 promil alkollü yakalanan ve 14 bin TL ceza kesilen sürücü, karakola kö...
        1.55 promil alkollü yakalanan ve 14 bin TL ceza kesilen sürücü, karakola kö...
        Düşen plakasını kaskına bantlayıp yoluna devam ettim
        Düşen plakasını kaskına bantlayıp yoluna devam ettim
        Eskişehir'de yapımı süren sağlık yatırımları incelendi
        Eskişehir'de yapımı süren sağlık yatırımları incelendi
        AK Parti'li Hatipoğlu'ndan Eskişehir'e su ve tarım yatırımı açıklaması
        AK Parti'li Hatipoğlu'ndan Eskişehir'e su ve tarım yatırımı açıklaması